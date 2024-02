El Barça se derrumba

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Madrid se proclamó ayer campeón de la Copa tras superar al Barça (96-85) en una final que cumplió con las expectativas pero en la que los azulgranas se fueron quedando sin energía, especialmente durante el último cuarto. Los blancos se alzaron con su título 29, cuatro años después de la última ocasión, también en Málaga.

En cuatro minutos, los azulgranas solo sumaban una canasta de Parker y ya perdían por 7 puntos. Poco a poco, la batalla se fue equilibrando y ni unos ni otros lograban imponer su juego. Satoransky y Laprovittola, con dos triples, igualaron la final al término de los primeros 10 minutos (19-19). El quinto clásico del curso siguió sin dueño en el inicio del segundo cuarto. Un triple sobre la bocina de Kalinic permitió irse al Barça dos puntos arriba a los vestuarios (43-45). El guión no varió tras el descanso para alegría de los espectadores. Vesely empezó a lucir muñeca, con 8 puntos en 5 minutos, los mismos que un Deck que tiró de su garra para prolongar la incertidumbre con acciones de mucho mérito. Ambos jugadores monopolizaron sus respectivos ataques durante varios minutos, con permiso de un Parker que aportó calidad en todas sus acciones (66-63). El Madrid comenzó mejor el cuarto decisivo. A base de triples, con dos de Yabusele y un tercero de Deck, logró en 2 minutos y medio la primera escapada seria, un 77-68 que obligó a Grimau a llamar a los suyos a capítulo. Un nuevo arreón blanco (86-77) puso contra las cuerdas al equipo azulgrana, que no pudo recuperarse y acabó hincando la rodilla ante el final arrollador del nuevo campeón.Grimau, muy molesto con los árbitros, dijo tras el partido que “No hemos perdido por ellos, pero el criterio no es el mismo”.