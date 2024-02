El Barça y el Nàpoles, dos campeones en horas bajas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles acogerá el miércoles un duelo entre los napolitanos y el Barcelona, al que ambos equipos llegan en horas bajas, en una competición, la Champions, que los dos ven como una tabla de salvación a una temporada gris. El Barça y el Nápoles se clasificaron para esta competición como campeones de sus respectivas Ligas, pero a estas alturas de la competición tienen muy difícil revalidar el título. En el caso del Nápoles es prácticamente imposible, ya que si el Barça es tercero, a 8 puntos del Real Madrid tras los resultados de este fin de semana y aún tineen opciones a pelear el título, el Napoles es noveno, a 27 puntos del Inter de Milán, que camina con paso firme hacia el ‘scudetto’.

Los dos entrenadores, Xavi Hernández y Walter Mazzarri, ya saben que no seguirán la próxima temporada. El de Terrassa ya anunció que se iría el 30 de junio y su colega, tras el enésimo mal resultado del Nápoles en la Serie A –el sábado empató en casa 1-1 ante el Genoa–, sigue en el cargo precisamente porque el miércoles tiene un duelo vital ante el Barça. En cualquier caso, si el Nápoles cae en esta eliminatoria lo hará también la cabeza de su técnico y si es el Barça el eliminado, la pérdida de ingresos que ello supondría para en club económicamente con el agua al cuello, también Xavi quedaría en una situación muy comprometida.Ante este partido, el Barça se aferra a los buenos números que presenta en la Liga como visitante. Tras la victoria del sábado en el campo del Celta (1-2) el Barcelona es el único equipo que aún no ha perdido fuera de casa, ya que ha sumado 7 victorias y 5 empates en sus salidas. Madrid y Girona, por encima suyo en la clasificación, han perdido uno como visitantes.

La reacción de orgullo del Rayo Vallecano en el estreno en el banquillo de Íñigo Pérez, igualando de penalti con el esperado reencuentro con el gol de Raúl de Tomás el tanto tempranero de Joselu, mantiene abierta la Liga. Al Madrid le faltó contundencia, solo pudo sumar un punto y el Girona, que hoy visita al Athletic, tiene la oportunidad de situarse a tres puntos del líder. El Barça, tras su victoria el sábado en el campo del Celta, le ha recortado dos puntos y ahora queda a 8.

Al Rayo, en Vallecas, nunca se le debe infravalorar. Por mucho que lleve más de cuatro meses sin vencer ante su fiel parroquia. Lo notó el equipo de Carlo Ancelotti pese a una superioridad aplastante inicial. Pasando por encima de un rival en crisis con un físico poderoso, encontrando espacios para dañar, golpeándole en la primera opción para aumentar sus dudas.Carente de espíritu competitivo en partidos recientes que dejó escapar con acciones en los últimos compases, lo que le costó el puesto a Francisco y en caída libre, apareció Íñigo Pérez, para cambiar el rumbo e intentar recuperar la tranquilidad. No le afectó encajar el 0-1 nada más empezar el partido. Reaccionó el Rayo con orgullo y un disparo de Trejo, rumbo a la portería, golpeó en la mano de Camavinga. El VAR advirtió al colegiado y De Tomás no perdonó la oportunidad de empatar. Quedaba mucho, pero no hubo más goles y el Madrid se dejó dos puntos.

La Real Sociedad puso punto final a una mala racha derrotando 1-2 al Mallorca en Son Moix con un cabezazo de Mikel Merino en el minuto 92. El equipo donostiarra no ganaba en Liga desde el 23 de enero. Esta victoria le sitúa en la sexta posición. Por lo que respecta a Segunda división, el líder Leganés ganó 3-0 al Alcorcón y mantiene 4 puntos sobre el Eibar, que empató 0-0 en Elche.

Sesión de recuperación en la Ciutat Esportiva

Después de la victoria del sábado ante el Celta (1-2), los azulgranas ya tienen la mente puesta en el Nápoles. Los jugadores del primer equipo completaron ayer un entrenamiento de recuperación en las instalaciones de la Ciutat Esportiva.

El Espanyol traslada su enfado a la Beckett

El Espanyol trasladó ayer su enfado a la Sala Beckett por la obra de teatro ‘Cacophony’, en la que un jugador del club es acusado y absuelto de violación. El club dijo que “es una falta de respeto” y la sala mostró después su incredulidad.