El Este se impone en el All Star Game con récord de anotación

El dominicano Karl Anthony Towns fue el máximo anotador del All Star Game, con 50 puntos, pero su equipo, el de la Conferencia Oeste, fue totalmente superado por el del Este, que se impuso 211-186, en un partido que supuso un récord de anotación y en el que no hubo defensas. El MVP fue para Damian Lillard, del equipo ganador, que anotó 39. Lebron James disputó su vigésimo All Star y tras el partido afirmó que quiere estar en el equipo USA en los Juegos Olímpicos de París.