Histórico Òscar Rubio

Òscar Rubio alcanzó en el último partido en el Camp d’Esports ante el Manresa la cifra redonda de 250 partidos vistiendo la camiseta azul, entre sus tres etapas en el Camp d’Esports –la primera con la UE Lleida y las dos siguientes ya con el Lleida Esportiu –.

Con dicha cifra se convirtió en el tercer jugador nacido en Lleida con más partidos entre UE Lleida y Lleida Esportiu, superando los 249 de Pau Bosch, entre 2009 y 2016 también a caballo entre ambos clubes. Por delante solo tiene a Joan Reig (265) y a Antoni Palau (481).Además, su partido 251, el domingo ante la Peña Deportiva, también sirvió para alcanzar una cifra histórica para él: la de 100 victorias como jugador del Lleida, gracias al triunfo por 1-3 conseguido en Ibiza.El club le entregará una distinción este domingo ante el Badalona Futur para conmemorar sus 250 partidos, en el primer partido en casa después de llegar a dicha cifra. Además, debido a la importancia del choque, con el liderato en juego, los niños y niñas de hasta 12 años tendrán la entrada gratuita. Esta es la primera de las medidas que adoptará el club para incentivar la presencia de público en el Camp d’Esports en un duelo decisivo a estas alturas de la temporada, ya que ambos equipos llegan empatados a puntos y a ‘average’ general y empataron en la primera vuelta (0-0).Ya con 251 presencias, Rubio es el octavo jugador en el ranking histórico de partidos disputados con la camiseta azul.Su padre, Miguel Rubio, es el jugador con más presencias con la camiseta del Lleida, con una inalcanzable cifra de 538. Antoni Palau y Juanjo Lecumberri completan el podio, por delante de Txema Alonso, Manolo Buján, Antonio Llorente, Joan Reig y el propio Òscar Rubio. Reig, séptimo en el ranking, está 14 partidos por delante de Rubio, por lo que no podrá alcanzarle a no ser que el Lleida dispute el play off, ya que solo quedan 11 partidos de temporada regular.Pese a sus 39 años, Rubio es uno de los tres jugadores del Lleida que ha jugado los 26 partidos oficiales este curso, entre los 23 de Liga y los tres de Copa Federación. Los otros dos son Fernando Cortijo y Juan Agüero, mientras que el portero Iñaki Álvarez se une a ellos en la lista de jugadores que ha jugado todos los partidos de Liga. En el caso de Rubio, acumula 15 titularidades y 11 partidos saliendo desde el banquillo.

El Lleida cierra mañana el concurs ‘Dibuix Blau’

El Lleida cierra mañana el plazo participar en el concurso infantil ‘Dibuix Blau’, en el que niños de hasta 14 años pueden presentar un dibujo relacionado con el Lleida para optar a tres premios: el ganador recibirá una bufanda y un abono para próxima la temporada, el segundo una camiseta firmada por la plantilla y el tercero un balón firmado. Dichos premios se entregaran en el descanso del partido del domingo. Además, entre las dos partes también se jugará un partitido sub-10 entre el Alpicat y el Lleida.

El Lleida, líder cinco jornadas después

El Lleida Esportiu recuperó el domingo el liderato del grupo 3 cinco jornadas después, ya que la última vez que lo ocupó fue al término de la fecha 18, después de un empate a cero ante La Nucía (0-0). Después de cuatro jornadas como segundo clasificado, el conjunto azul vueve a ser primero, empatado a 45 puntos con el Badalona Futur, su rival este domingo.