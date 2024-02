Ricky Rubio dice que “estoy con los nervios de un rookie”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Ricky Rubio, en su vuelta a la selección española, dijo ayer que está “con nervios, casi como un ‘rookie’ más otra vez”. Explicó que le hacía mucha ilusión volver a la selección, que fue donde lo dejó por sus problemas de salud mental, por lo que cree que es “como un punto y seguido después de esta experiencia”, explicó a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto. “Me siento muy bien, increíble, la verdad es que se echaba de menos. El ambiente que hay es espectacular y además vienen jóvenes con mucho talento y con ganas también de enseñarles un poco todo”, valoró.

“No me he sentido solo en ningún momento, ha sido un apoyo muy grande tanto la selección como en Cleveland en su momento y el mundo del baloncesto en general, y eso me ha ayudado muchísimo también en un momento tan duro”, añadió.El seleccionador español, Sergio Scariolo, confirmó que contará con Ricky Rubio para el duelo de hoy ante Letonia y aseguró que, aunque el base está “mejor” de lo que se podía pensar, todavía “está lejos de su mejor forma”.