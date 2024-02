Pena de 4,5 años para Alves

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de prisión por un delito de agresión sexual. El tribunal concluye que el deportista violó a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona la madrugada del 31 de diciembre de 2022, pero le impone la mitad de la pena de 9 años que solicitaba la Fiscalía al ver como atenuante que el futbolista depositó la indemnización de 150.000 euros a la víctima antes del juicio.

En su sentencia, la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona descarta la absolución solicitada por la defensa del futbolista y da la razón a la tesis de la Fiscalía y la acusación particular de la víctima, que ejerce la abogada Ester García, que reclamaba hasta doce años de prisión. García afirmó que su clienta está satisfecha con la sentencia y que sus palabras al recibirla fueron: “Por fin me han creído”. No obstante, la letrada cree que la sentencia “debería recurrirse” por incluir una atenuante y lo valorará con su clienta. Dijo que le “preocupa” que se transmita el mensaje de que las personas ricas “pueden ver reducida su pena si consignan una indemnización importante”.La sentencia da credibilidad a la víctima y afirma que el hecho de que hubiese bailado de manera “insinuante” con Alves o que pudiera abrazarse con él no puede hacer suponer que prestaba su consentimiento “a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir”. Los magistrados dan por probado que Alves “tiró al suelo” y “golpeó” a la víctima en un pequeño baño. La joven solicitó al futbolista que la dejara marchar, pero Alves “no se lo permitió” y dejó a la víctima “sin posibilidad de salida”, destacan.Una vez la tuvo encerrada en el baño, prosigue el fallo, la víctima sintió “que le faltaba al aire dada la situación de angustia y terror que estaba viviendo”, y Alves utilizó entonces su “fuerza física” para violarla “sin su consentimiento”. También avala el trauma que sufrió la víctima por la violación y su estrés postraumático “de intensidad elevada”, y en cambio desdeña el alegato de Alves de que se trató de sexo consentido y que iba borracho.La defensa del futbolista, que lleva un año y un mes en prisión preventiva, anunció que recurrirá la sentencia y que defenderá su inocencia “hasta el final”.

Grupos feministas destacan que el no consentimiento es la base del fallo

La Fiscalía estudiará si recurre la sentencia ya que, en el juicio, se ratificó en su petición de condenar al jugador a 9 años de prisión, una pena que dobla la que se le ha impuesto.Por otra parte, diferentes organizaciones feministas coincidieron ayer en que la condena es un “avance” al hablar de “consentimiento”. “Si lo comparamos con el caso de ‘La Manada’, que es el que sentó un precedente, el hecho de que en el centro esté el consentimiento y de que ha quedado demostrado que ella no consintió esas relaciones, creemos que es un avance del movimiento feminista”, aseguró en declaraciones a Europa Press la Comisión 8M. Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez, explicó que se trata de una sentencia “en la línea” de lo que esperaban, pero que “llama la atención” que no se ha considerado “ni el mínimo que la Fiscalía había pedido”.