Una final en Vila-sana

El Club Patí Vila-sana Cooperativa d’Ivars afronta hoy en casa ante el Benfica (19.00 horas, Lleida TV) su último partido de la fase de grupos de la Champions League, aunque espera que no sea el último en la competición. Es una final para el equipo del Pla d’Urgell porque debe ganar por tres o más goles para asegurar su pase a los cuartos de final. Una victoria por menos de esa diferencia también le serviría en el caso de que en el último duelo del grupo entre Benfica y Fraga, en Lisboa el 10 de marzo, no ganara el equipo portugués.

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, comentó en declaraciones a Lleida TV que su prioridad es ganar sin pensar, a priori, en la diferencia. “Debemos pensar solo en lograr la victoria. Si después podemos ganar por más diferencia lo intentaremos, pero lo importante es ganar y salir desde el principio a la pista con esa intención. No debemos pensar en ganar por dos o tres goles”, señaló Rodero.El técnico leridano dijo que prevé un partido ante las portuguesas en el que “ellas harán un planteamiento muy defensivo y nosotras intentaremos llevar el peso del juego”. Rodero se refirió también al arbitraje, que correrá a cargo de los italianos Claudio Ferraro y Louis Hyde. “El arbitraje también será un factor importante porque el Benfica es un equipo muy duro al que si le dejas va muy fuerte. Y nosotras tendremos que jugar también con este nivel arbitral”, indicó.El Vila-sana, actual subcampeón de la Champions tras imponerse el pasado año en semifinales al Benfica por 3-2 y caer en la final ante el Gijón, espera hoy un lleno histórico ante la importancia del partido. Por ello, Lluís Rodero quiso referirse a la afición. “En la OK Liga se ha demostrado que tenemos a la mejor afición y creo que podemos darles una alegría y hacerles disfrutar. Se lo merecen igual que estas chicas que no paran de trabajar cada semana y también se lo merece el club que intenta seguir creciendo. Por tanto, esperamos regalarles una victoria”, se explayó Rodero.

Para este encuentro, el equipo leridano sigue sin poder contar con la argentina Gime Gómez, lesionada, mientras que Laura Barcons será duda hasta última hora aunque es difícil que juegue. El resto de la plantilla, que se ejercitó ayer por la tarde, está en perfectas condiciones para afrontar esta auténtica final para seguir vivas en la Champions esta temporada.

El líder Alpicat visita al Maçanet en la OK Liga Plata

El Lleida.Net Alpicat, líder intratable en el grupo sur de la OK Liga Plata que todavía no ha perdido ningún partido, visita hoy al Shum Maçanet (20.00), octavo clasificado a 21 puntos del conjunto del Segrià. Los leridanos quieren seguir invictos ante un rival que es uno de los equipos más goleadores del grupo con 57 tantos (solo 7 menos que el Alpicat), pero que es uno de los que más encaja (50 por 28 del Alpicat).