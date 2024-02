Europa, en el aire

Publicado por REDACCIÓ XXII Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana cumplió uno de los objetivos, que era ganar al Benfica (2-1), pero no el segundo, que era hacerlo por más de dos goles de diferencia, por lo que su clasificación para los cuartos de final de la Champions League depende ahora de que el Fraga, con el que está empatado a 6 puntos en la primera posición del grupo, le eche una mano y puntúe en Lisboa el próximo 10 de marzo, o que el Benfica gane por más de dos tantos a las fragatinas, que entonces se quedarían fuera. En cambio, un triunfo luso por uno o dos goles (perdió en Fraga por 2-0) clasificaría a lusas y oscenses para la siguiente ronda.

El partido era crucial para el Vila-sana, al que solo le valía la victoria. Es por ello que desde que se puso la bola en juego su dominio fue absoluto, gozando de ocasiones para lograr una victoria más que holgada que le hubiera dado la clasificación matemática. Pero la falta de acierto y la grandísima actuación de la portera lusa lo evitaron. El festival de Maria Vieira comenzó ya desde el primer minuto deteniendo un disparo de Dai Silva, y poco después sendos de Luchi Agudo y Victòria Porta, y un segundo de Silva repeliendo la bola con el casco. Las de Lluís Rodero encerraron al Benfica en su área durante toda la primera mitad, pero la bola, incomprensiblemente, no quiso entrar. Flor Felamini tuvo dos claras ocasiones que no supo resolver ante Vieira, que se lució en un disparo de Agudo y otro de Silva, amén de otros muchos lanzamientos que murieron en el cuerpo de la portera lusa. Y cuando no era ella, era el larguero el que evitaba el tanto del Vila-sana, como una gran jugada personal de Victòria Porta a tres minutos del descanso.En la segunda mitad continuó el asedio leridano y otra vez el larguero evitó el gol, esta vez en un disparo de Felamini que sutilmente desvió Silva. Victòria tuvo otra inmejorable ocasión para batir a Vieira, pero del merecido 1-0 se pasó al 0-1 en una jugada de Sousa que una ex del Vila-sana, Cata Flores, aprovechó para enmudecer el pabellón. El Vila-sana no se vino abajo y siguió dominando y creando peligro, y el premio del gol llegó seis minutos después en la jugada menos trenzada de las locales. Un semifallo de Agudo en el disparo dejó la bola suelta cerca de Vieira y Maria Porta la aprovechó para firmar el ampate con nueve minutos aún por delante.Las de Lluís Rodero, que empezaban a notar el cansancio, siguieron martilleando a Vieira, que repelió otra vez con el casco un disparo de Agudo. El Benfica pudo poner la sentencia en el 43, pero el palo se alió esta vez con Anna Salvat y mantuvo con vida al Vila-sana, que faltando 18 segundos para el final logró el ansiado triunfo gracias a una falta directa transformada por Victòria Porta tras la exclusión de Tamiozzo. Restaban 16 segundos de juego efectivo, tiempo suficiente para que estallara la polémica, ya que los árbitros no quisieron ver un claro agarrón de la lusa Moncóvio sobre Silva cuando esta se iba directa hacia portería, lo que hubiera significado la décima del Benfica y la consiguiente falta directa para el Vila-sana, que hubiera podido igualar el 3-1 de la ida.

“Solo felicitar a las jugadoras y a la afición, el resto me sabe a poco”

Lluís Rodero reconoció al final del partido que su equipo había merecido mucho más que el 2-1 final. “Estoy muy contento con la actitud de la jugadoras y el partido que han hecho, es para felicitarles, y también a la afición por su apoyo, pero el resto me sabe a poco. Nos ha faltado ese punto de suerte que merecíamos, porque hemos tenido ocasiones para ganar mucho más cómodamente”, dijo el técnico del Vila-sana, que volvió a lamentar la actuación arbitral. “Como mínimo hay dos acciones muy polémicas. La primera, cuando uno de los árbitros señala una falta a favor nuestro y el otro saca azul a las dos jugadoras y anula la falta, que era la novena del Benfica. Y la segunda, cuando quedando seis segundos, le hacen una falta a Silva que reconoce hasta el delegado rival y no la pitan, y era la décima, que nos hubiera dado una falta directa. El arbitraje no ha estado a la altura”, sentenció Rodero, que confía en que la suerte que les faltó ayer la tengan el 10 de marzo y el resultado del Benfica-Fraga “nos permita pasar como segundas”, apuntó.