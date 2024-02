Más lejos de la permanencia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista tampoco pudo romper ayer su sequía y encajó la quinta derrota consecutiva en la competición doméstica, esta vez en la pista de un Liceo mucho más efectivo (2-0). Los listados, que acumulan doce jornadas sin ganar, entre Liga y Champions, pagaron caro sus errores en defensa, donde sobresalió Javi Sánchez, y volvieron a estar negados en ataque, enviando dos bolas al palo y errando una directa. Además, el Rivas empató ante el Barça (3-3) y el Caldes ganó, por lo que la salvación directa está ahora a ocho puntos.

Después de un inicio igualado, una jugada aislada, combinada con una mala defensa del Llista, permitió a Ciocale abrir el marcador. El argentino robó una bola en su propia portería, cruzó media pista sin oposición y desde media distancia superó a Javi Sánchez con un potente disparo. El gol dejó un tanto tocado al cuadro leridano, que dos minutos después encajó el segundo en otro despiste defensivo. Esta vez fue el joven Fran ‘Tombita’ Torres que, viendo que sus defensores habían ido a defender el otro lado de la portería, remontó desde atrás, levantó la bola y picó para superar otra vez a un portero leridano vendido. El partido aún se le hubiera podido complicar mucho más al Finques Prats de no ser por las intervenciones de Javi Sánchez, que estuvo providencial un minuto después deteniendo un disparo casi a bocajarro de Guido Pellizzari. Los listados intentaron estirar las líneas y Aragonès tuvo la primera gran ocasión que, como no podía ser de otra manera, acabó repeliendo el larguero. Superado el ecuador de la primera mitad, el Liceo tuvo otra gran oportunidad para incrementar su cuenta a raíz de la exclusión de Folguera por una entrada sobre Tombita, pero la falta directa ejecutada por Dava Torres la detuvo Javi Sánchez, que volvió a estar soberbio segundos después en un remate del propio capitán gallego. Superado el ecuador del periodo, Aragonès volvió a tener el tanto en sus manos, pero el palo volvió a cruzarse en su camino.El meta andaluz del Finques Prats salvó de nuevo a su equipo nada más iniciarse la segunda mitad en un remate de Carballeira, y en la jugada posterior, era Martí Serra quien le negaba el gol a Badia. El Llista tuvo otra ocasión inmejorable para meterse en el partido con la exclusión de Dava Torres, pero Folguera no acertó a transformar la falta directa. Aún en superioridad numérica, el exmeta listado hizo un paradón en otra gran jugada personal de Badia. Los de Edu Amat continuaron apretando, pero sin gozar de grandes ocasiones ni forzar la décima falta del Liceo, que sí lo consiguió a siete minutos del final, pero Dava Torres se volvió a encontrar con un inspirado Javi Sánchez, que hizo una doble parada para evitar que la derrota fuera más abultada.

La fuerte granizada y la nevada que cayeron ayer por la tarde y que obligó a cortar la autopista AP-7, en los dos sentidos de la marcha, y Eix Transversal afectó de lleno a la expedición del Alpicat de hockey sobre patines, que no pudo llegar a Maçanet de la Selva para disputar su partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la OK Liga Plata. El autobús del equipo estuvo más de cinco horas retenido, lo que obligó a suspender el partido. Ahora debe ser la Federación Española, junto con los clubes, la que debe fijar una nueva fecha. En la jornada de ayer, el Palafrugell, segundo clasificado, perdió en Igualada.

“Nos hemos quedado a las puertas de hacer este paso que nos falta”

Edu Amat acabó con la misma frustración de los últimos partidos, después de dar la talla pero irse de vacío. “Hemos hecho el partido que veníamos a hacer. En los dos goles hemos podido hacer algo más, pero el resto del encuentro es el que veníamos a hacer. La segunda parte no hemos sido capaces de materializar las ocasiones que hemos tenido y nos vamos con este 2-0 y con la sensación de que hemos vuelto a competir, pero que nos hemos quedado a las puertas de hacer este paso que nos falta para sacar puntos”, señaló. El equipo listado, que el próximo jueves cerrará la fase de grupos de la Champions visitando al Tomar portugués, afrontará el domingo un duelo crucial ante el Caldes, el equipo que marca la salvación directa. “Es un partido importantísimo y necesitamos el apoyo de la afición”, señaló.