Nuevo paso atrás

El Cadí apunta a quedar en tierra de nadie al finalizar la fase regular de la Liga, después de encajar ayer una nueva derrota a domicilio, en la pista del Ferrol (81-67). El equipo del Alt Urgell sumó la undécima de esta temporada en un duelo que comenzó dominando y que las gallegas lograron remontando. La peor noticia, la lesión de Ramette en el hombro izquierdo en el inicio del tercer cuarto, que ya no le dejó regresar a la pista.

La belga lideró a las leridanas en el inicio, aportando 9 puntos en el 2-14 de salida que obligó al técnico local, Lino López, a solicitar su primer tiempo muerto. Una canasta de Remenárová estableció la máxima diferencia de 14 puntos antes de una ligera reacción del Ferrol. Las primeras rotaciones no afectaron a un Cadí que puso el 8-22 después del segundo triple de Melgoza. Pero el primero de las gallegas, obra de Mestres, supuso el impulso que necesitaban. Apenas pudo reaccionar el conjunto del Alt Urgell al parcial local, que Fabián Téllez trató de detener con el 17-24. Pospísilova puso a su equipo a solo 4 puntos y, pese a la respuesta de Campisano, el Ferrol fue capaz de empatar antes de terminar el primer cuarto.Las coruñesas dieron la vuelta al luminoso en el inicio del segundo acto y comenzaron a coger rentas destacadas, mientras Ramette se tenía que ir al banquillo con su segunda personal. Téllez detuvo el partido con el 43-34 de Fequiere y Ramette cometió su tercera personal. En esta ocasión, el técnico del Cadí optó por situar a Lahtinen como base, por delante de una errática Contell. Las leridanas pudieron mantenerse dentro del duelo, con un alto nivel de anotación (48-43 al descanso), pero en el que estaban teniendo problemas a la hora de cerrar el rebote. Además, los árbitros no estaban colaborando (6-12 en faltas) y el Cadí acumulaba ya 14 pérdidas de balón.El tercer cuarto comenzó con la lesión de Ramette después de chocar con una rival y un Cadí mucho más defensivo. Las facilidades habían terminado y las leridanas llegaron a situarse a solo un punto (50-49) después de la única canasta de Rivers. Pero el panorama se volvió otra vez oscuro después de 4 puntos seguidos de las ferrolanas y la tercera falta de Remenárová, que no se lo podía creer. Lahtinen dio la réplica, pero el Ferrol dio un nuevo arreón, finiquitado con un 2+1 de Fequiere que era una falta en ataque clarísima. Remenárová dejó todo por decidir antes de los últimos 10 minutos con el 59-53.Cuatro puntos de Remenárova y Contell devolvieron la esperanza (59-57), pero ahí se terminó la resistencia del Cadí. Un parcial de 7-0 obligó a Téllez a detener el duelo a falta de 6:10 para el final, pero no consiguió que sus jugadoras reaccionaran y se encontró con una desventaja de 14 puntos (73-59). Quedaban 3 minutos y el encuentro estaba sentenciado a favor de las ferrolanas, dispuestas a remontar el ‘average’ particular (93-76 en el Palau). Estuvieron cerca, especialmente después de un triple de Howard que supuso el 78-62, aunque Melgoza respondió con su cuarto acierto desde más allá de los 6,75 metros. Pospísilova anotó otro triple más y se fue a los 26 puntos, mientras que Remenárová cerró el duelo con el 81-67 que deja al Cadí sin casi opciones de meterse en los play off por el título. Además, el Gran Canaria se impuso al IDK Gipuzkoa y la zona de descenso vuelve a situarse a 3 triunfos a falta de 8 partidos por jugarse.

Téllez: “La peor noticia para nosotros es la lesión de Ramette”

Fabián Téllez, técnico del Cadí, señaló tras el encuentro que “hicimos una buena puesta en escena, pero otra vez la falta de intensidad en el rebote defensivo y las pérdidas han hecho que el Ferrol volviera al partido. Creo que la ventaja que han tenido al final también ha sido una de las consecuencias de la desproporción de faltas que nos han señalado y los tiros libres que han tenido ellas. Pero la peor noticia para nosotros es la lesión de Ramette, que no pinta bien. Pero tenemos que seguir trabajando en nuestros objetivos, creo que las jugadoras han peleado hasta el final y en varias fases del partido han hecho un buen baloncesto, rápido, ante un rival que cuando juega en su pista es todavía más fuerte”, añadió el entrenador.