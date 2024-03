Castigo excesivo

Publicado por ÀLEX GARGALLO Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa cayó goleado ayer (2-5) ante el Hospitalet, en un partido que se torció desde los primeros instantes. Con esta derrota, el Mollerussa ve cómo un equipo consigue batirles en su estadio este 2024, ya que hasta el momento solo el Badalona había conseguido arañar un punto.

El Hospitalet, segundo en la tabla a nueve puntos del líder, no podía fallar en el Municipal si quería seguir luchando por el ascenso directo. Conocedor de ello, imprimió mucho ritmo desde el inicio y se adelantó a los siete minutos, con un gol con fortuna mediante un centro de Albert López que Domingo acabó introduciéndose en su propia portería. El equipo del Llobregat siguió atacando la portería de Buetas, que estuvo fantástico privando del gol a Sehou al adivinarle el mano a mano. Minutos antes, Nico Magno sacó un balón bajo la línea. Superado un mal primer cuarto de hora, el Mollerussa combinó bien comandado por Guillem Porta y Nil Sauret y tuvo aproximaciones peligrosas. Genís no estuvo acertado en un remate al primer toque, y de las botas de Sempé llegó la más clara para los del Pla d’Urgell, que cruzó en exceso un disparo en el interior del área que se escapó a pocos centímetros de la portería del portero visitante, Aliaga. Pasada la media hora de juego, el delantero titular de l’Hospitalet, Gómez, tuvo que abandonar por lesión el terreno de juego y dar entrada a Sanku, que sería protagonista. El larguirucho ariete, ex del Lleida Esportiu, cabeceó en el primer palo un centro lateral para poner el 0-2 en el minuto 37 de la primera parte. El Mollerussa estaba haciendo méritos para merecer más y recortó distancias en el añadido, antes de pasar por los vestuarios. Putxi colgó un balón largo al segundo palo, Magno la descolgó de manera acrobática y fue el lateral Pedrós quien ponía emoción al partido con el 1-2. Pero la cosa no quedó ahí, y es que segundos después, ya con el tiempo cumplido, Moró estuvo a punto de batir a Aliaga con un disparo raso y seco que obligó al guardameta rival a desviar el balón con los pies.El final de infarto vivido en los momentos previos antes del descanso invitaba al optimismo a los aficionados, que nunca dejaron de animar. Lejos de la realidad, en el primer minuto de la segunda mitad, Sanku castigaba con otro gol a la salida de un córner. Jordi Cortés movió el banquillo tras las lesiones de Nico y Pedrós, que dieron entrada a Ars y Bernat. En una contra liderada por Putxi y Moró, los atacantes del Mollerussa desperdiciaron una situación clara de dos contra uno en la que el central, One, estuvo muy atento. El Hospitalet no se apiadó de los mollerusenses y en una buena jugada colectiva, Montori, hizo el 1-4.La nota positiva del partido de ayer fue el estreno goleador con el primer equipo del juvenil Joel Garrofé, que en un contrataque por la banda derecha encaró a Aliaga y supo cruzar el balón para marcar el 2-4 a ocho minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. El final de partido fue brusco con constantes interrupciones fruto de la permisividad del colegiado. Precisamente por no señalar una clara falta a Jofre, la jugada terminó con un penalti y la expulsión de Domingo en el 89’ al tratarse del último hombre, una pena máxima que Alcover se encargó de transformar.Con esta derrota, el Mollerussa termina la jornada con 28 puntos. El equipo recibe en su estadio la semana siguiente al Vilassar de Mar, tercer clasificado.

Jordi Cortés, técnico del Mollerussa, se mostró insatisfecho con el partido de su equipo: “No se ha dado el partido que queríamos que se diera, no nos hemos sentido cómodos y hemos sido incapaces de hacer que sucedieran cosas a nuestro favor”, dijo.

Cortés explicó la variación táctica para evitar o complicar la salida de balón del Hospitalet, pero el temprano gol visitante desmontó por completo los planes: ‘Regalamos el primer gol en un saque de banda que ha cambiado el partido. Después hemos intentado hacer cosas distintas a las habituales, y los jugadores se han sentido inferiores.’El cruce entre un recién ascendido y un serio candidato al ascenso se ha saldado con una abultada, pero justa victoria para los barceloneses. El técnico asumió que tanto él como su cuerpo técnico necesitan mejorar: ‘Hemos cometido algunos errores con decisiones que nos servirán para mejorar en el futuro. Ars tiene que ser titular, y Putxi tiene que jugar por dentro, no queda otra que pasar página.’Cortés también estuvo de acuerdo en que el partido se saldó con un castigo excesivo, por los goles recibidos y las nuevas bajas que tendrá el equipo por lesión y por sanción. Las numerosas ausencias permitieron ver el estreno goleador del juvenil Joel Garrofé.