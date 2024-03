Castigo desmesurado

Publicado por Joan Bové Verificado por Creado: Actualizado:

Artesa y San Juan disputaron ayer un partido muy igualado, con un resultado injusto por lo visto durante los 90 minutos sobre el terreno de juego (0-2), que hace caer a los de la Noguera a la zona de descenso.

Los locales dominaron el primer tiempo y fueron ellos quienes tuvieron las ocasiones más claras, especialmente a través de Guerau, que gozó de dos acciones claras para marcar, pero el portero del San Juan pudo desviar en las dos ocasiones a córner. No obstante, cuando mejor jugaba el Artesa, llegó la primera ocasión del San Juan en el primer tiempo, y en el 32, consiguió marcar el 0-1. Cinco minutos más tarde, era Aires quien pudo poner el empate en el marcador, pero tampoco estuvo acertado en el remate final.Con el 0-1 se llegó al descanso, y en el segundo tiempo continuó la tónica de dominio local, que a medida que pasaban los minutos jugaba más con el corazón que con la cabeza, y llegó una pérdida de balón en el centro del campo que aprovecharon los visitantes para armar un contragolpe y anotar el segundo gol (0-2). Un jarro de agua fría para los locales, que a pesar de tener un par de oportunidades en los minutos finales no consiguieron marcar.En los últimos cinco partidos, el Artesa de Segre solo ha logrado sacar 4 puntos de los 15 posibles y, con la derrota de ayer, ante el tercer clasificado, cae hasta la decimotercera posición de la tabla, marcando el límite de la zona de descenso.Tras el partido, el técnico del Artesa de Segre, Nil Baró, declaró que “durante todo el encuentro hemos tenido opciones para empatar, hemos generado grandes ocasiones, pero no las hemos podido materializar. La suerte no nos sonrío”, concluyó.