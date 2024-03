Betriu abre el Estatal de Enduro con dos podios

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Jaume Betriu inauguró la temporada 2024 del Campeonato de España de Enduro con una victoria en E3 y un segundo puesto absoluto en el global de la prueba inaugural celebrada el pasado fin de semana en Antas (Almería). Al manillar de la nueva KTM 300 EXC del equipo WP Eric Augé, el piloto de Coll de Nargó cimentó su buen resultado en la primera de las dos carreras disputadas, consciente de que en la segunda le sería más complicado incrementar el ritmo por falta de rodaje, ya que se lesionó en la Bassella Race. De este modo, el sábado consiguió hacerse con un valioso triunfo en su categoría y con el segundo puesto scratch, mientras que el domingo fue cuarto en Enduro 3 y séptimo de la general, por lo que ocupa la cuarta plaza en el Estatal.

“Empezamos la primera jornada con buen pie. Al no estar al cien por cien físicamente sabía que en la segunda manga me costaría un poco más, ya que los rivales estaban más rodados. Fui todo el día más atrás que en la primera carrera, pero en los últimos compases pude apretar. Lástima que me enganché en un punto del recorrido y perdí unos 15 segundos, lo que me hizo perder la tercera posición de la categoría. Estoy muy contento con el resultado conseguido en Antas teniendo en cuenta que me lesioné en la pretemporada”, comentó.