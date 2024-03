Una madre y su hija, en el raid Maroc Challenge

Lydia López y su hija Nagore, de 14 años, están compitiendo desde el domingo en el Maroc Challenge, un rally que consta de 6 etapas y más de mil kilómetros que, además, tiene un carácter solidario. Y lo están haciendo francamente bien, pero eso no es lo más importante para ellas. López, una experimentada piloto de 40 años, está reviviendo una situación muy especial que ya experimentó hace 6 años, cuando ya llevó de copiloto al mismo rally a su hija mayor Ylenia, que entonces tenía 12 años. “Es la sexta vez que participo en este raid, pero esta vez es especial. He ido dos veces con mi marido de copiloto, dos veces sola y dos veces con mis hijas. He ido también dos veces al Dakar, en 2022 como piloto de asistencia oficial y en 2021 como asistencia fuera pista”, explicó López, que este año participa con un Mitsubishi Montero T2, que sería perfectamente competitivo en un Campeonato de España. “Me he tenido que sacar la licencia de piloto. Cuando fui con mi hija mayor, el coche estaba preparado pero yo no estaba federada. Ahora, además, tenemos un vehículo preparado para la competición”, añadió.

Desde que es piloto federada ya sabe lo que es subir al podio, consiguiendo dos terceros puestos, uno en el Open Ibérico y otro en el Monegros TT, en ambas ocasiones con su marido de copiloto. Y en el Maroc Challenge ha ganado dos veces y ha sido tercera en otra edición. “Este año en la primera etapa (el domingo) quedamos en el puesto 21 empatando a 0 puntos, pero al ser una carrera de regularidad gana el que tarda más tiempo en hacer el recorrido. De ahí que quedáramos las últimas, pero eso significa que fuimos las más rápidas. Nos dieron 5 horas para hacer 256 km y tardamos 4 horas.Hoy (ayer para el lector) hemos entrado en tiempo sobrando 21 minutos. Era una etapa dura, de arena y piedra de 260 km”, explica Lydia López. “Nagore está disfrutando muchísimo de la experiencia”, cuenta esta madre piloto que admite haber tenido que escuchar más de un comentario machista durante las carreras.