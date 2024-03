Una mare i la seua filla, al raid Maroc Challenge

Lydia López i la seua filla Nagore, de 14 anys, estan competint des de diumenge en el Maroc Challenge, un ral·li que consta de 6 etapes i més de mil quilòmetres que, a més, té un caràcter solidari. I ho estan fent francament bé, però això no és el més important per a elles. López, una experimentada pilot de 40 anys, està revivint una situació molt especial que ja va experimentar fa 6 anys, quan ja va portar de copilot al mateix ral·li la seua filla gran Ylenia, que llavors tenia 12 anys. “És la sisena vegada que participo en aquest raid, però aquesta vegada és especial. He anat dos vegades amb el meu marit de copilot, dos vegades sola i dos vegades amb les meues filles. He anat també dos vegades al Dakar, el 2022 com a pilot d’assistència oficial i el 2021 com a assistència fora pista”, va explicar López, que aquest any participa amb un Mitsubishi Montero T2, que seria perfectament competitiu en un Campionat d’Espanya. “M’he hagut de treure la llicència de pilot. Quan vaig anar-hi amb la meua filla gran, el cotxe estava preparat però jo no estava federada. Ara, a més, tenim un vehicle preparat per a la competició”, va afegir.

Des que és pilot federada ja sap el que és pujar al podi, ja que ha aconseguit dos tercers llocs, un a l’Open Ibèric i un altre al Monegros TT, en les dos ocasions amb el seu marit de copilot. I al Maroc Challenge ha guanyat dos vegades i ha estat tercera en una altra edició. “Aquest any en la primera etapa [diumenge passat] vam quedar al lloc 21 empatant a 0 punts, però al ser una carrera de regularitat guanya el que tarda més temps a fer el recorregut. Per això vam quedar les últimes, però això significa que vam ser les més ràpides. Ens van donar cinc hores per fer 256 km i vam tardar quatre hores. Avui [ahir per al lector] hem entrat en temps i sobraven 21 minuts. Era una etapa dura, de sorra i pedra de 260 quilòmetres”, explica Lydia López. “La Nagore està gaudint moltíssim de l’experiència”, explica aquesta mare pilot que admet haver hagut d’escoltar més d’un comentari masclista durant les carreres.