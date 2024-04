El Atlético vuelve a zona Champions en Villarreal

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlético de Madrid, con un gol de Saúl Ñíguez en el minuto 87, derrotó ayer al Villarreal en el Estadio de la Cerámica (1-2), en el último partido de la trigésima jornada de Primera división, un resultado que devuelve a los de DiegoSimeone a la cuarta posición, en zona de Champions, y que corta la racha triunfal de los castellonenses.

En un estadio que hasta ahora se le atragantaba al ‘Cholo’, Saúl, que entró en el terreno de juego en el minuto 84, salió al rescate de los rojiblancos solo tres minutos más tarde, en el 87, para deshacer el empate que había logrado tras el descanso el noruego Alexander Sorloth. Muy pronto, en el minuto 9 de partido, el belga Axel Witsel había abierto el marcador para los madrileños.De esta manera, el cuadro rojiblanco retorna a la cuarta posición, que había abandonado con su derrota ante el Barcelona, y suma 58 puntos, dos más que el Athletic. El Villarreal, por su parte, rompe una racha cuatro victorias y ve frenadas sus aspiraciones europeas.

Nil Calderó, de 18 años y natural de Claravalls (Urgell), es el actual capitán del juvenil A del Barça y durante la temporada ya ha sido citado varias veces para ejercitarse bajo las órdenes de Xavi Hernández en el primer equipo del Barcelona.

La última fue este domingo, en la sesión de recuperación después de la victoria del sábado ante el Las Palmas (1-0). Ya que el equipo filial tenía partido ese mismo domingo, el técnico egarense llamó a algunos de los jugadores más destacados del equipo juvenil, entre los que se encuentra el leridano. De hecho, el técnico egarense no ha dudado en dar galones a jugadores que deberían estar jugando con Calderó en el juvenil como Pau Cubarsí y Lamine Yamal, que son incluso dos años más jóvenes que él.De hecho, Calderó ocupa habitualmente la posición de extremo derecho, la que, por edad, debería estar ocupando Yamal. El jugador urgelense ha disputado 28 partidos con el equipo juvenil, entre Liga, Copa y la Youth League, donde anotó uno de sus seis goles esta temporada y en la que su equipo quedó eliminado ante el Mainz en la primera eliminatoria.Esta es la primera temporada en la que está plenamente en dinámica del juvenil A, después de hacer aparaciones esporádicas el pasado curso cuando aún jugaba en el B. Pese a ello, se ha convertido en el capitán del equipo e incluso ha entrado recientemente en tres convocatorias en el Barça Atlètic, que es segundo en Primera RFEF, aunque Rafa Márquez no le hizo debutar.Calderó se incorporó al Barça en verano de 2020, con 15 años (en edad cadete) y cuando aún jugaba como lateral derecho, posición en la que también puede actuar actualmente.El joven futbolista dio sus primeros pasos en la base del Tàrrega, ya que su localidad, Claravalls, es parte del término municipal de la capital del Urgell. Posteriormente, también militó en el Atlètic Segre y después se fue al Gimnàstic de Manresa, desde donde recaló finalmente en el Barcelona.Además, también, durante algunos veranos, también formó parte del Mercedarios CF, el equipo que forma el padre Joaquín Pina y que compite en los mejores torneos de fútbol base de Europa, en países como Italia, Holanda, Dinamarca, Hungría, Grecia o Finlandia.

Iñigo Martinez se encara con un ‘tiktoker’

El defensa azulgrana Iñigo Martinez protagonizó ayer una imagen viral a la salida del entrenamiento, cuando aparcó su coche en medio de la calle y bajó de él para recriminar a un ‘tiktoker’ sus insultos. La escena quedó registrada y mostró a Íñigo muy enfadado diciéndole que “es la última vez que me llamas tonto, ¿lo has oído? La última que me insultas”.

Pedri y De Jong pueden estar ante el PSG

El Barça trabaja con la previsión de que Pedri y De Jong puedan estar disponibles para el choque del miércoles día 10 ante el PSG en París. El caso del canario es el más complicado, porque se trata de una nueva lesión muscular. En cambio, De Jong apunta a estar disponible.

LaLiga denuncia los insultos racistas

LaLiga remitió ayer al Comité de Competición de la Federación y a la Comisión Antiviolencia un escrito de denuncia en el que se recogen los insultos racistas vertidos hacia Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores, jugador y entrenador del Sevilla respectivamente, en Getafe. El futbolista argentino fue llamado “mono” por algunos aficionados locales, mientras que a Sánchez le llamaron “gitano”.

Sellado en Cervera un boleto con 14 aciertos

La Administración de Loterías número 3 de Cervera, situada en la avenida Catalunya, 49, validó uno de los tres boletos con 14 aciertos, en la Quiniela de ayer. El posedor del boleto premiado percibirá un premio de 124.592,82 euros. El único pleno al 15 tocó en Fuenlabrada.