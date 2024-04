El Força Lleida va camino del récord histórico de victorias

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando faltan todavía siete jornadas para que concluya la fase regular de la LEB Oro, el ICG Força Lleida está a solo tres victorias de igualar su récord histórico de 22 que ha logrado las dos últimas temporadas, ambas con Gerard Encuentra al frente del equipo. Actualmente tiene un balance de 19 triunfos y 8 derrotas, el mismo de hace dos campañas, cuando acabó tercero en la Liga y logró meterse en la Final Four, logrando así la mejor clasificación de toda su historia, y mejora en dos victorias el de la pasada temporada.

El ICG Força Lleida, que el pasado domingo certificó matemáticamente su clasificación para el play off de ascenso con su victoria en Logroño, tiene un calendario de lo más propicio para establecer una nueva plusmarca, ya que de los siete partidos que le quedan, cuatro los jugará en un casi inexpugnable Barris Nord. El equipo de Gerard Encuentra encadenará ahora tres partidos de una exigencia máxima, ya que dos son rivales directos en la lucha por el factor pista. Primero se medirá mañana en casa al Real Valladolid, que tiene un triunfo menos; luego visitará la pista del Real Betis, en pugna todavía por la última plaza de play off, y recibirá después al Alicante, que ahora tiene dos victorias menos.El tramo final del calendario será mucho menos exigente, dado que serán rivales de la zona baja de la tabla como Melilla y Cáceres, ambos en casa y que están luchando por la permanencia, y Cantabria y Menorca, los dos en el Barris Nord y que casi tienen la salvación asegurada.El único hándicap que tiene el Força Lleida es que tiene perdido el average particular con la mayoría de equipos implicados en la lucha por el factor pista, en concreto con Coruña, el único con el que ha perdido los dos partidos, San Pablo Burgos, Tizona Burgos y Gipuzkoa, y solo lo tiene favorable con Estudiantes, mientras que ante el Valladolid deberá remontar los seis puntos por los que perdió en Pucela y con Alicante defender una renta favorable de cinco.Por otra parte, Osvaldas Matulionis es de la misma opinión que su entrenador y no mira más allá del próximo partido, ya que reconoce que “no sirve de nada mirar más adelante si pierdes el siguiente. Tenemos que mirar lo menos posible el calendario y seguir como hasta ahora”. Sobre el apoyo de la afición en Logroño comentó que “es la fuerza de Lleida, que siempre está con el equipo, y esto nos ayuda y nos motiva”.