Martorell, del AEM, citada para el Catalunya-Paraguay

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) anunció ayer la lista de 20 convocadas, entre las que figura la jugadora del AEM Meri Martorell, para el partido internacional que se disputará este domingo 7 de abril (12.00 horas) en el Estadi Municipal de Palamós-Costa Brava frente a Paraguay.

En la convocatoria, además de la futbolista del AEM, hay cuatro jugadoras del Levante Las Planas y Sevilla, tres del Villarreal, dos del Barça y una de Manchester City, Brighton, Real Sociedad, Eibar, Espanyol y Europa. Meri Martorelll (La Selva del Camp, 15-10-2004) se formó en el Reus desde alevines y hace tres años y medio se incorporó al AEM B. A caballo con el primer equipo en las últimas tem,poradas, ha sido en esta donde ha explotado jugando todos los partidos y siendo titular en 20 de los 23 de Liga –los 16 últimos seguidos– y uno de Copa. Empezó como extremo y se ha consolidado como lateral. “Fue el seleccionador catalán Xavi Llorens quien me dio la noticia y lógicamente estoy muy contenta. Además, esta temporada he dado el salto como quien dice jugando todos los partidos y es algo que no me esperaba”, señaló Martorell, quien recalcó que “si he conseguido esto es gracias a todo el equipo porque hay mucha implicación”. Sobre el posible ascenso a la máxima categoría, dijo que “es un sueño, pero el objetivo del play off ya lo tenemos. Si jugamos el segundo partido en casa, veo muchas posibilidades”. Por otra parte, la Paeria, en respuesta al comunicado emitido el martes por el AEM expresando su malestar por la falta de apoyo del consistorio (que SEGRE ya avanzó), remarcó ayer que siempre ha hecho explícito su apoyo al club tanto a nivel institucional, como a nivel técnico. La nota de la Paeria recordó que la entidad recibirá “un total de 65.000 euros de fondos municipales que se concretan en una inyección económica de 45.000 para cubrir una parte del déficit del club y, por primera vez, se sumará una subvención de 20.000 euros del presupuesto 2024”. También señaló que el Camp d’Esports está a disposición del club que lo necesite.