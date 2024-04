Regalan 2 puntos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana dejó escapar una victoria que tenía prácticamente en el bolsillo en un final de partido que no supo gestionar. Con el Voltregà volcado y sin portera para tener superioridad en ataque, Victòria Porta no miró portería cuando recuperó la posesión y faltando 13 segundos las locales lograron el tanto del empate (2-2). Un duro golpe para las de Lluís Rodero antes de afrontar este sábado la vuelta de los cuartos de final de la Champions en la pista del Gijón, donde tiene que remontar el 2-3 de la ida.

El partido comenzó trepidante y a los 20 segundos el Voltregà ya tuvo la primera clara ocasión para romper la igualada, en un despiste defensivo del que se aprovechó Vistós para plantarse sola ante Sandra Coelho, ayer de titular, pero la portuguesa estuvo hábil y evitó un tanto que ya se cantaba en la grada. El Vila-sana replicó poco después con un contraataque de manual que Dai Silva culminó casi a puerta vacía tras una asistencia milimétrica de Victòria Porta. Luchi Agudo rozó el segundo poco después en un disparo desde media distancia que paró bien situada Queralt Sala. El técnico del Voltregà paró el partido y su equipo regresó más incisivo a pista. Irene Torres tuvo el empate en sus manos pero Coelho volvió a estar magistral tapando el disparo, y un minuto después Vistós no logró empalar una gran asistencia de una compañera. El partido era de idas y venidas y con las porteras siendo protagonistas. Sala lo fue deteniendo sendos disparos de Flor Felamini y otro de Agudo, mientras que Coelho se hizo gigante para parar un remate casi a bocajarro de Dana Antón.Superado el ecuador del primer tiempo, un disparó desde media pista de Laura Barcons, que hacía poco que había saltado a pista, lo desvió sutilmente Dai Silva y se coló dentro de la portería de Sala, pero el colegiado lo anuló al entender que la argentina había goleado la bola con la cadera y no con el stick. La decisión no afectó al Vila-sana, que continuó acechando la meta rival y en el minuto 17 obtuvo el premio con el segundo tanto en una jugada idéntica a la del 0-1. Contragolpe que conduce Barcons que cede para que Silva, a placer, bata por alto a Sala situando el 0-2. Las de Sant Hipòlit aún tuvieron una última ocasión para recortar distancias, pero de nuevo la meta portuguesa lo evitó.A la vuelta de los vestuarios, Lluís Rodero salió con Anna Salvat bajo palos en lugar de una destacadísima Sandra Coelho, y la internacional española ya tuvo que intervenir para evitar el tanto de Alexia Bosch a los dos minutos. El Voltregà tomó el mando del juego y tras varios avisos, un disparo de Antón desde media pista la desvió Vistós lo suficiente para descolocar a Salvat y recortar distancias en el luminoso (1-2).Al cuadro del Pla d’Urgell le costó recuperar la versión de la primera parte y no lo hizo hasta que Rodero movió el banquillo. Victòria Porta y Agudo, esta en dos ocasiones, pusieron a prueba a Sala, y poco después, Dana Antón tuvo una gran ocasión para igualar el partido, pero su disparo lo repelió el travesaño. Las locales se adueñaron del partido y el Vila-sana se dedicó a contemporizar. Vilamala, en dos ocasiones, y Anglada y Torres rozaron el empate, pero Salvat lo evitó. Faltando menos de un minuto para el final, y con el Voltregà sin portera, Victòria Porta recuperó una bola pero ni siquiera provó de disparar, optó por controlar la posesión, pero las locales recuperaron la bola y Vistós, en un rechace, estableció el empate definitivo.

Lluís Rodero: “Hemos hecho una segunda parte desastrosa”

Lluís Rodero acabó el partido muy enfadado por los dos puntos que volaron en el último suspiro en una segunda parte que calificó de “desastrosa”. “Hemos hecho una primera mitad muy buena, en la que hubiéramos podido irnos con un marcador más abultado, pero la segunda ha sido desastrosa, en la que el Voltregà ha sido muy superior, esta es la verdad. Tras el descanso hemos salido involuntariamente relajadas”, reconoció el técnico del Vila-sana, que lamentó que Victòria Porta no disparara a portería cuando no había portera segundos antes del 2-2. “Tiene que chutar a portería, pero no lo ve claro y decide aguantar la bola. Era una jugada muy clara, pero ella no la ha visto igual de clara”, indicó.Rodero no cree que esto afecte para el partido de Champions del sábado y señaló: “este equipo cuando cae normalmente se levanta. Tenemos claro que si queremos competir el sábado en Gijón tenemos que jugar los 50 minutos al mismo nivel y aprender que ningún partido está ganado”.