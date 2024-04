Bojan Krkic presenta su libro 'Controlar lo incontrolable'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El exfutbolista y actual coordinador del área de fútbol del Barcelona, Bojan Krkic (Linyola, 1990), presentó ayer ‘Controlar lo incontrolable’ (Alienta Editorial), su libro sobre la lucha contra la ansiedad que atravesó durante su etapa como futbolista. En más de doscientas páginas, Bojan relata algunos de sus episodios más oscuros desde que dio sus primeros pasos con el primer equipo del Barça, a los 16 años, atravesando episodios de ansiedad que le llevaron a desencantarse por el fútbol.

“Uno de los sueños que tenía era llegar al primer equipo del Barça, pero hay una parte que depende de la personalidad y a mí me costó por la repercusión que implica”, relató durante la presentación del libro, celebrada en la Antigua Fábrica de la Estrella Damm de Barcelona.El acto, conducido por el periodista Jordi Basté, contó con la presencia del director deportivo del Barcelona, Deco, y del periodista Marcos López, quien colaboró en la obra.Más allá de las reflexiones del exfutbolista, el libro cuenta con el testimonio de personas que han vivido de cerca su trayectoria, como sus excompañeros Andrés Iniesta, Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic o el entrenador que lo hizo debutar en el Barça, Frank Rijkaard.Otra figura mencionada durante la presentación fue el doctor Josep Montseny, el psicoanalista que ayudó a Bojan cuando en 2007 acudió a él para abordar sus primeros episodios de ansiedad. “El doctor Montseny me ayudó para sentar unas bases que me acompañaron durante toda mi carrera. Fui a visitarle porque vivía una situación compleja que no podía controlar y condicionaban mi día a día”, recordó.