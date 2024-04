Salvación merecida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí selló ayer la permanencia en la Liga Femenina después de ganar (68-63) al Estudiantes en el Palau y alcanzar las 12 victorias, una cifra a la que no puede aspirar el Celta, el primer equipo en puestos de descenso. Así, las leridanas consiguieron su objetivo a dos jornadas del final de la fase regular y después de sumar su tercer triunfo consecutivo, que llegó después de un partido muy serio ante un rival que viene de disputar la Copa y que seguramente estará en el play off.

A pesar de arrancar algo dubitativas, las urgelenses pronto se pusieron por delante, después de un parcial de 7-0 liderado por Remenárová. La eslovaca fue la más destacada en el inicio, con 12 puntos en el instante en el que David Gallego, técnico de las madrileñas, tuvo que solicitar su primer tiempo (17-9). Restaban 3:31 para el final del primer cuarto y los árbitros, especialmente Quintas, pidieron su cuota de protagonismo con decisiones desquiciantes. Ayudaron a frenar el empuje de las locales, que lograron una ventaja de 7 puntos (18-11) tras una técnica de Colomer a Whittle por protestar. El Cadí se mantuvo concentrado en el segundo acto, alcanzando los 9 puntos de margen tras un tiro libre de Palma (23-14). El Estudiantes siguió en la pelea gracias a su acierto desde el exterior, mientras Brown estableció la máxima diferencia (29-19). Dos triples consecutivos de Hersler y Mawuli obligaron a Téllez a parar el duelo y las estudiantiles amenazaron con situarse por delante después de completar un parcial de 2-10 (31-29). Sin embargo, Soler apareció en el mejor momento con un triple muy lejano, ahuyentando fantasmas. Whittle y Camilion ajustaron al máximo el marcador (34-33), mientras el partido llegaba al descanso.Las leridanas mantuvieron la concentración y el tono durante el inicio de la segunda mitad, en el que destacó Ramette con dos triples casi consecutivos, mientras que Remenárová tuvo que irse al banquillo con tres faltas. El Cadí amenazó con romper el partido después del 46-38, por lo que Gallego volvió a detener el partido. Ajustó la defensa y el Estudiantes volvió a meterse en la lucha, de nuevo con el arma del tiro exterior. Massey puso a las madrileñas solo tres puntos por debajo y poco después Mawuli un peligroso 50-48. Campisano, desde la línea de tiros libres, puso emoción de cara al último cuarto. Además, el Palau ya conocía la derrota del Celta, otro de los equipos implicados en la pelea por la permanencia y que tampoco podría atrapar al Cadí en caso de victoria de las leridanas.En los últimos diez minutos, el conjunto de Téllez supo jugar con la ansiedad de un Estudiantes que nunca estuvo cómodo. No dio la impresión de optar a la remontada y su técnico tuvo que volver a pedir tiempo muerto a falta de 3:21 para el final, pues el 63-56 apuntaba a una cómoda victoria local. Alonso intentó volver a poner emoción, pero Rivers y Remenárová volvieron a establecer la máxima renta de 10 puntos (68-58). Méndez intentó acallar los ánimos del Palau d’Esports con el 68-60 a 1:39 del final y el encuentro entró en una fase de errores continuos, lo que favoreció a las leridanas. Los segundos iban corriendo sin que las madrileñas consiguieran apretar el marcador. Solo Massey, con un triple a falta de 5.4 segundos, dio un susto. Pero ya no quedaba tiempo. Téllez paró el partido por inercia, para que sus jugadoras pudieran comenzar a preparar la fiesta de la permanencia. El balón fue a las manos de Remenárová, que ni planteó el ataque. El Cadí seguirá en la Liga Femenina después de una trabajada y merecida victoria.

Téllez: “El equipo ha dado un paso adelante en el último mes”

Fabián Téllez, técnico del Cadí, manifestó después del partido que está muy orgulloso “del esfuerzo que han hecho las jugadoras para conseguir el objetivo. Durante el último mes han dado un paso adelante y es una permanencia muy merecida por todo el trabajo que hay detrás”. Sobre si al equipo se le quedará la Liga corta, Téllez señaló que “la plantilla es la que es y no voy a decir que tengo ganas de que termine, pero no voy a mentir, vender humo y que podíamos jugar los play off. Ahora tenemos que centrarnos en los dos partidos que quedan, dar lo máximo para irnos con un buen sabor de boca y comenzar a trabajar en la próxima temporada, esperando que no sea tan complicada como esta”, añadió el técnico.