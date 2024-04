Téllez seguirá en el Cadí

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Fabián Téllez continuará dirigiendo al Cadí La Seu la próxima temporada. El técnico barcelonés firmó el pasado verano por una campaña y otra adicional, supeditada a que el equipo lograra la permanencia, objetivo que se consiguió precisamente el pasado sábado de forma matemática. “Con la salvación asegurada tengo la opción de seguir y seguiré, porque la sintonía que hay con el club es excelente y todos vamos a una”, dijo ayer a SEGRE el propio Téllez.

El técnico barcelonés lleva ya meses trabajando en el futuro y tiene claro que una de las premisas será “catalanizar” la plantilla. “Queremos tener más jugadoras catalanas, que saben lo que es competir desde los doce años, y esto es un rasgo diferencial, porque fichar a jugadoras de otras comunidades no es lo mismo que hacerlo de Catalunya, donde hay muchos más clubes de formación”, explicó Téllez. Añadió que “todo lo que estamos mirando va en esta línea, porque no podemos fichar a una jugadora contrastada porque no la podemos pagar, ni tampoco a una joven que acaba de explotar porque su agente la querrá colocar en los equipos grandes”, dijo. También avanzó que “tenemos operaciones muy avanzadas porque llevamos casi tres meses hablando con agentes y con jugadoras que ahora mismo no están en nuestra Liga. Todo esto estaba condicionado a la permanencia, ahora que se ha conseguido de forma matemática entramos en una segunda fase”, comentó. De la plantilla actual solo dos integrantes tienen contrato en vigor para la campaña que viene, la leridana Anna Palma y Zoe Hernández, que se encuentra cedida al Gernika y cuyo futuro está en el aire. No obstante, uno de los objetivos del club será atar la continuidad de la capitana Júlia Soler, una de las jugadoras franquicia que ha dado un salto muy grande esta temporada. De hecho, la de Banyoles optará al premio a la jugadora revelación de la Liga Femenina 2023-2024.Por otra parte, Fabián Téllez hizo una valoración de la temporada tan convulsa que ha pasado, con hasta cinco fichajes a lo largo de la Liga. “Si las chicas y el staff no hubieran trabajado como lo han hecho, este equipo estaría descendido desde hace varias semanas. No creo que haya ningún otro equipo a la Liga que en los últimos diez años haya pasado por tantos cambios como el nuestro”, reconoció.