¡A un paso de la semifinal!

Con un doblete de Raphinha y un tanto de Christensen, que supuso la remontada, el Barcelona asaltó el Parque de los Príncipes (2-3), el bastión de un desdibujado Kylian Mbappé, y dio un gran paso para clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones.

Los de Xavi Hernández volvieron ayer a ser grandes en Europa, conquistaron París, mostraron una prestación de altos vuelos y, con mucha personalidad y fortaleza defensiva, domesticaron a un PSG que tuvo dos minutos brillantes al principio de la segunda parte que a punto estuvieron de frustrr la victoria azulgrana.Pero reaccionó bien el Barcelona y se llevó un triunfo que deja en 27 la racha de partidos sin derrota de los de Luis Enrique, al tiempo que eleva a doce los de Xavi, que no pierde desde que anunció el final de su aventura en el banquillo azulgrana cuando acabe esta temporada.En un duelo presenciado por Ronaldinho, el jugador que vistió ambas camisetas, que los aficionados locales presentaron con música de la Guerra de las Galaxias, fueron los barcelonistas los que derrotaron al imperio catarí. El PSG dio los primeros zarpazos y salió a apabullar a un Barcelona que no perdió la cara y se asentó en la fuerza defensiva que le confiere Cubarsí.Los franceses buscaban a la desesperada a un Mbappé que, una y otra vez, se estrelló contra Koundé, que consiguió secar a la estrella parisiense, que apenas creó peligro.El Barcelona tiró de paciencia y oficio, esperando que acabara el chaparrón que desapareció a medida que Frenkie de Jong se hacía con el centro del campo y conectaba con un Raphinha estelar. El brasileño avisó en el minuto 6 que tenía previsto poner en apuros a su compatriota Marquinhos.Por el otro lado, Lamine Yamal, que a sus 16 años se convirtió en el más joven en jugar unos cuartos de final de Champions, tuvo más dificultades ante Nuno Mendes que, incluso, le obligó a multiplicarse en labores defensivas por una banda en la que también rondaba Mbappé. Pero el joven canterano demostró que su nombre ya pesa y que cuando tiene el balón hace recular a las zagas rivales.El segundo toque de atención llegó en un saque de esquina de Gundogan que Lewandowski cabeceó, superando una mala salida de Donnarumma, pero que Nuno Mendes sacó debajo de palos. Fue un preludio de lo que sucedió en el 37, cuando una combinación entre el veterano polaco y Lamine Yamal, que con el exterior del pie colocó el balón a media altura, a los pies de Raphinha, que ajustó su disparo a la red para firmar el 0-1 y su primer tanto europeo. El gol mostró las carencias defensivas del conjunto de Luis Enrique.El técnico asturiano movió el banquillo en el descanso y con Barcola volvió al partido en tromba, sorprendiendo a un Barça que en dos minutos tiró la renta por la borda. Dembelé, el jugador que este verano decidió cambiar Barcelona por París, marcó en una buena jugada que pilló dormida a la defensa para poner el 1-1. Dos minutos más tarde Vitinha perforó con asombrosa facilidad las líneas barcelonistas y marcó el 2-1.Xavi puso a Pedri que, en el primer balón que tocó, se inventó un pase mágico para que Raphinha batiera a Donnarumma (2-2). El Barça, esta vez, supo reaccionar ante la adversidad. El empate también equilibró los ánimos, aunque el PSG, liderado por Vitinha ante la incomparecencia de Mbappé, pareció más lanzado al ataque y Dembelé estrelló un balón en el larguero en el 75, pero dos más tarde, en un saque de córner, los franceses desajustaron la defensa y Christensen, que acababa de sustituir a De Jong, marcó el 2-3 que daba el triunfo al Barça y le acera a las semifinales.La mala noticia para el Barça es que Sergi Roberto y Christensen vieron amarilla y no jugarán la vuelta por sanción.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo tras el partido que “soy un barcelonista más, orgulloso y contento. Pero estamos a mitad de la película. Tenemos una gran victoria en Europa, que hacía años que no sucedía, pero esto no ha terminado y tenemos un partido muy importante el martes en Barcelona”.

Para Xavi sigue siendo favorito el PSG. “Ellos han hecho un gran partido. Lo hemos minimizado porque hemos sido solidarios y hemos cortado muchos pases. Es una gran victoria contra uno de los mejores equipos del mundo”, añadió.“Los jugadores se lo creen, jugando así tendremos posibilidades de pasar pero no hay nada hecho. Es momento de sentirse orgulloso pero será muy difícil en Barcelona. Pero ha sido un gran partido para poder decir que el Barça está vivo”. “Venimos de años muy difíciles para el Barça en Europa y esta victoria demuestra que el Barça sigue vivo. Hemos ganado a un señor equipo”.Pedri defendió la continuidad de Xavi: “Siempre hemos estado con el míster a muerte y mientras esté con nosotros será así, esperamos que sean muchos días. Él se crió en el Barça e intentamos defender al club como él hizo como jugador. Ojalá se lo repiense, Xavi, y esté mucho tiempo”.

Lamine Yamal, el más joven en jugar cuartos

Lamine Yamal, de 16 años, se convirtió ayer en el jugador más joven en disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones. El joven de la Masia fue titular en el duelo de ida en el Parque de los Príncipes de la capital francesa. Lamine tiene 16 años y 272 días, por lo que supera al francés del Lyon Rayan Cherki, que disputó los cuartos en 2020 con 17 años.

Boicot a Movistar+ por un comentario ofensivo

El Barcelona y el PSG no atendieron las preguntas de Movistar+ tras el partido, en protesta por un comentario ofensivo hacia Lamine Yamal. Durante la previa del encuentro, el exjugador del Atlético Germán Burgos aseguró “si no le va bien termina en un semáforo” mientras aparecía en pantalla una secuencia de Yamal dando toques durante el calentamiento, lo que ofendió a ambos equipos.