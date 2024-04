El triunfo en París rompe el maleficio fuera en Champions

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Con su triunfo del miércoles en casa del PSG (2-3), el Barça no solo consiguió tomar ventaja de cara a la vuelta del próximo martes en Montjuïc, sino que rompió el maleficio que le venía acompañando en las grandes noches europeas lejos de su feudo en la Liga de Campeones.

El conjunto azulgrana no ganaba un partido de visitante en una eliminatoria de la máxima competición europea desde hacía justo cinco años, el 10 de abril de 2019, cuando superó por 0-1 al Manchester United en Old Trafford también en la ida de los cuartos de final.Desde entonces, el conjunto azulgrana no alcanzó las eliminatorias en las dos últimas ediciones y encajó derrotas muy dolorosas como el 8-2 ante el Bayern en 2020 y el 4-0 en Liverpool de 2019. De hecho, desde que el Barça levantó su última Champions en 2015, las victorias como visitante han sido una excepción, ya que además de la de París y la de Manchester en 2019, solo hay otro precedente en eliminatorias: un triunfo ante el Arsenal en 2016 por 0-2 en los octavos de final.Así, desde el título de 2015, el Barça ha disputado 13 partidos de eliminatoria fuera, con tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, entre las que también se incluyen un 4-0 ante el propio PSG y un 3-0 ante la Juventus ambas en 2017.Además, cabe destacar que la última vez que el equipo azulgrana marcó 3 goles fuera de casa en una eliminatoria también fue ante el PSG, con Luis Enrique como técnico azulgrana, en un 1-3 en 2015, curso que acabó con el máximo título europeo.De cara a la vuelta cabe tener en cuenta que el PSG nunca ha remontado una eliminatoria tras perder en la ida. Así, con las estadísticas en contra, el conjunto parisino recibió muchas críticas en Francia, en especial su estrella Kylian Mbappé, que jugó un partido muy discreto y, por ejemplo, fue acusado de “escupir a la cara” de la Champions por el exinternacional francés Christophe Dugarry.

‘Mono’ Burgos no seguirá en Movistar tras su comentario sobre Yamal

Dos aficionados del Barça fueron detenidos ayer por haber realizado el saludo nazi en el Parque de los Príncipes durante el partido de Champions. El motivo de la detención fue el de “apología de crimen de guerra” e “insulto público racista”, porque también hicieron el gesto de imitar a un mono.

Detenidos en París dos aficionados del Barça

Ronald Koeman consideró que las palabras de Luis Enrique antes del duelo de Champions sobre el ADN Barça estuvieron “fuera de lugar” y opinó que dicho ADN es “ganar títulos”.

Koeman critica las palabras de Luis Enrique

El Cádiz detectó ayer más de 700 abonados intentando vender su localidad para el duelo contra el Barça de mañana.

Intento de reventa de entradas en Cádiz

El Atalanta asaltó Anfield (0-3) y deja al Liverpool cerca de la eliminación de la Europa League. La Roma ganó en el campo del Milan (0-1), el Benfica superó al Marsella (2-1) y el Bayer Leverkusen al West Ham (2-0).

El Liverpool, al borde de la eliminación

El Atalanta asaltó Anfield (0-3) y deja al Liverpool cerca de la eliminación de la Europa League. La Roma ganó en el campo del Milan (0-1), el Benfica superó al Marsella (2-1) y el Bayer Leverkusen al West Ham (2-0).