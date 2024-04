El ascenso debe esperar

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat desperdició ayer la primera oportunidad de sellar el ascenso a la OK Liga al perder por 2-1 en Alcobendas. Era, además, la primera derrota de la temporada, después de mantenerse invicto en 18 partidos de Liga y dos de la Copa Princesa, en la que se proclamó campeón. El ascenso, por tanto, deberá esperar. Para ascender ayer, el Alpicat tenía que ganar en Alcobendas. Además, debía esperar a que el Lloret, segundo clasificado, no ganara en su partido contra el Palafrugell (ver desglose). Pero al no darse la primera premisa, un triunfo del equipo leridano, el ascenso deberá esperar.

El técnico del Alpicat, Jordi Expósito, recelaba del Alcobendas, un equipo muy físico y que exige mucho al rival. Y ese fue el escenario con el que se encontró en la pista madrileña. Los leridanos nunca se sintieron cómodos y, con la baja por acumulación de Mathias Arnáez, tuvo dificultades para controlar el partido y hacer el juego al que está costumbrado y que le ha llevado a dominar la categoría con gran autoridad.Aunque el Alpicat tampoco pasaba apuros en defensa, le costaba generar ocasiones y el tiempo avanzaba sin que se moviera el marcador. Sí lo hizo en el tramo final de esta primera parte. Primero, en el minuto 22, el árbitro mostró una tarjeta azul al jugador local Gerard Montserrat y, aunque el lanzamiento lo falló Joan Ramon Serret, el propio jugador, un minuto más tarde, sí que acertaba con un remate imparabla para el meta del Alcobendas, con lo que se adelantaba 0-1 (23’) en el marcador. Con esta ventaja mínima, pero muy buena para los intereses del equipo leridano, se llegó el ascenso.El Alpicat afrontó con más tranquilidad el segundo tiempo. Seguía sin sufrir atrás e incluso tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Pero no lo hizo y el encuentro se encaminaba hacia el final con un resultado bueno, pero peligroso, porque cualquier error se podía pagar caro.Así, en el minuto 44 el Alpicat cometió la décima falta y Víctor Wally aprovechó el lanzamiento para marcar el 1-1. Y para colmo de males, en la jugada siguiente, en una contra letal, el Alcobendas marcó el 2-1 con un remate de Jorge López (45’). Era la primera derrota y el ascenso queda aplazado.

Expósito: “Tiene un valor enorme estar 20 partidos sin perder”

El técnico del Alpicat, Jordi Expósito, lamentaba la derrota en Alcobendas, la primera de la temporada, aunque puso en valor la impresionante racha que llevaban. “Tiene un valor enorme estar 20 partidos sin perder. Pero ya ha pasado, algún día tenía que llegar la primera derrota. Ahora hay que volver a la línea que llevábamos hasta ahora, recuperarnos y seguir adelante”. Añadió que “es ilusionante lo que tenemos por delante y no podemos desviarnos de nuestro camino. Hemos podido hacer el 0-2, pero hoy no hemos estado como esperábamos”.

Mantiene aún 5 puntos de renta

La derrota del Alpicat de ayer, unida a la victoria del Lloret sobre el Palafrugell (4-2), deja a los leridanos con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, con 9 en juego. El próximo partido del Alpicat será el sábado en la pista del Espanyol y el Lloret visitará al Igualada.