Gerard Encuentra: “No me esperaba estar en la lucha por el factor pista”

Gerard Encuentra aseguró ayer que haber llegado a las 22 victorias, el récord histórico del club, es algo que “impresiona”, al tiempo que reconoce que antes de comenzar la Liga no se esperaba estar luchando a estas alturas por conseguir el factor pista a favor en el play off. “Es un dato que impresiona. Ya cuando hablábamos de estas 22 victorias era una cifra difícil de repetir pero lo hemos vuelto a conseguir, y aún nos quedan cuatro partidos. Intentaremos mejorarlo, no solo por hacer un poco más de historia dentro de club, sino porque tenemos el objetivo de conseguir el factor pista a favor y viendo los cruces de los rivales y los nuestros está claro que hasta el último momento no se decidirá”, indicó.

Estar luchando por ese objetivo a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular era algo con lo que no contaba al principio de temporada. “No me esperaba tanta igualdad en la Liga y si soy sincero tampoco esperaba que nosotros estuviéramos en esta lucha. Estamos compitiendo por cosas divertidas”, señaló.

Encuentra también reconoció que la lucha por ganar en cada partido supone también un desgaste añadido. “Por momentos puede ser agotador mentalmente. El primer año aseguramos la tercera posición con 21 victorias y aún nos quedaban algunos partidos por jugar. Ahora con 22 no tenemos ni el factor pista asegurado. Tú ganas mucho, pero los otros también, nadie afloja, y nos estamos exigiendo mucho todos. El objetivo ahora es conseguir asegurar el factor pista a favor y eso pasa por ganar como mínimo tres partidos de los cuatro que nos quedan, después veremos si algún rival falla o no, pero esta temporada está siendo muy exigente. El factor pista se está vendiendo muy caro”, indicó el técnico, que no obstante aseguró que “es un cansancio bonito. Ves que vas ganando y ganando pero no logras asegurar nada, pero tampoco lo veo mal porque nos irá bien que la Liga nos exija hasta el final”.El equipo parte hoy a las 6 de la mañana en AVE hacia Madrid y desde ahí en avión hasta Melilla, donde jugará el viernes a las 20.00 horas.