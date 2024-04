Rafa Márquez cobra fuerza como relevo de Xavi Hernández

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

El nombre del entrenador del filial barcelonista, Rafa Márquez, está sobre la mesa para sustituir a Xavi Hernández la próxima temporada, según informó RAC1 a través de la periodista Marta Ramón, que dejó claro no obstante que no hay nada decidido al respecto y se está a la espera del Clásico de este domingo.

También en RAC1 Jordi Basté, en su programa ‘El Món’, apuntó ayer como opinión que ve a Márquez cogiendo el banquillo azulgrana porque no supone un dispendio económico para el club, que priorizaría gastar más dinero en fichajes de jugadores que en el de un técnico. Basté dejó entrever que disponía de información.Por otra parte, Joan Laporta dijo el pasado lunes, a las puertas del torneo Godó de tenis, que la decisión de Xavi Hernández de marcharse era, bajo su punto de vista, algo que estaba “abierto” y que era “revisable”. Sin embargo, la eliminación en la Champions puede abrir un nuevo escenario.

Ronald Araujo, protagonista en la eliminación del Barça al ser objeto de una polémica expulsión en el minuto 29 ante el PSG pidió ayer perdón. “El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. ¡Força Barça, ara i sempre!” , escribió en su cuenta de Instagram.