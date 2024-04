Rafa Márquez pren força com a relleu de Xavi Hernández

El nom de l’entrenador del filial barcelonista, Rafa Márquez, és sobre la taula per substituir Xavi Hernández la temporada vinent, segons va informar RAC1 a través de la periodista Marta Ramón, que va deixar clar no obstant que no hi ha res decidit sobre això i s’espera el clàssic d’aquest diumenge.

També a RAC1 Jordi Basté, en el seu programa El Món, va apuntar ahir com a opinió que veu Márquez agafant la banqueta blaugrana perquè no suposa un dispendi econòmic per al club, que prioritzaria gastar més diners en fitxatges de jugadors que en el d’un tècnic. Basté va deixar entreveure que disposava d’informació.D’altra banda, Joan Laporta va dir dilluns passat, a les portes del torneig Godó de tenis, que la decisió de Xavi Hernández de marxar era, sota el seu punt de vista, una cosa que estava “oberta” i que era “revisable”. Tanmateix, l’eliminació a la Champions pot obrir un nou escenari.

Ronald Araujo, protagonista en l’eliminació del Barça al ser objecte d’una polèmica expulsió en el minut 29 davant del PSG, va demanar ahir perdó. “El futbol que tantes alegries m’ha donat, ara em colpeja dur. Agraeixo a tots aquells que estan incondicionalment al meu costat, els meus companys que ho han deixat tot al camp, i l’afició que ha cregut en aquest equip fins al final. Sento molt no donar-los aquesta alegria. Ho tornarem a intentar. Força Barça, ara i sempre!”, va escriure al seu compte d’Instagram.