El Vila-sana, a 'semis' sufriendo

El Vila-sana tuvo que sufrir para meterse de nuevo en las semifinales de la Copa de la Reina, y para ello necesitó de una prórroga después de que el tiempo reglamentario acabara sin goles. Y no fue porque no lo intentó, pero los palos (tres) y la gran actuación de la portera rival lo retrasaron hasta que un disparo de Flor Felamini a 2:40 del final del tiempo extra acabó clasificando a las leridanas, que mañana se medirán por un puesto en la final con el Telecable Gijón, que también pasó en la prórroga (ver desglose).

El cuadro gallego, con la jugadora de Bell-lloc Mar Franci, comenzó más incisivo y ya gozó de un par de ocasiones, sobre todo un disparo de Muñoz tras un error en el pase de Barcons que Coelho desbarató, igual que hizo poco después con un disparo escorado de la chilena Gaete. El Vila-sana se fue sacando poco a poco la presión de encima y controló mejor el juego, pero sin crear apenas peligro, tan solo sendos disparos lejanos de Felamini y Gimena Gómez que salieron muy desviados.Lluís Rodero, que no lo veía nada claro, pidió tiempo muerto transcurridos solo ocho minutos para reorganizar a su equipo, excesivamente retrasado, pero la decoración no cambió y el Coruña seguió creando mucho peligro a la contra. En uno de los contragolpes, Cristina Diz se quedó sola ante Coelho, que volvió a estar providencial para evitar el primer tanto coruñés. No fue hasta superado el ecuador de la primera parte que las leridanas empezaron a jugar como saben. El lanzamiento de Luchi Agudo desde casi media pista que se estrelló en el larguero fue el acicate que necesitaba el Vila-sana para tomar el mando del partido. Solo cuatro minutos después, una gran asistencia de Felamini no la pudo resolver Victòria Porta, cuyo disparo lo repelió otra vez el palo.El duelo se había equilibrado, al menos en ocasiones y juego, si bien las del Pla seguían sin estar cómodas y dejaban muchos espacios atrás. En otra contra, Bulló hizo lucirse de nuevo a Coelho, que estaba al nivel de hace un par de semanas contra el Gijón. El Vila-sana también tuvo las suyas, como un disparo de Planella tras recoger un rechace de la portera que esta misma desvió.En la reanudación la situación cambió, al menos en cuanto al juego, aunque no se tradujo en el marcador. El Vila-sana dominó por completo la segunda mitad y durante muchos minutos encerró a su rival en su área, pero el tanto no llegaba. Gimena Gómez estuvo cerca de sorprender a Ari Escalas con un disparo por debajo de las piernas en el 31, igual que Felamini en el 35 tras una asistencia de Agudo, pero la portera catalana del Coruña detuvo la bola en la misma línea de gol. Victòria Porta lo volvió a intentar, así como Luchi Agudo con un doble remate sin fortuna. Y cuando no era Escalas era el palo el que negaba el tanto a las leridanas, como en un disparo de Barcons faltando ocho minutos. El partido, con los nervios ya a flor de piel, se encaminó a la prórroga, la segunda en esta Copa, y ahí el Coruña casi marca a los 30 segundos, pero el disparo de Bulló lo repelió el larguero. En el último suspiro de la primera parte del tiempo extra Escalas salvó a su equipo con una triple parada, pero a menos de tres minutos para el final no vio el disparo de Felamini que acabó dando la merecida clasificación al Vila-sana para las semifinales.

El Telecable Gijón, vigente campeón de la Copa de la Reina, cumplió ayer con su papel de favorito, aunque sufrió de lo lindo para meterse en semifinales. Las asturianas necesitaron también de la prórroga para tumbar al Manlleu, que resistió con el 0-0 inicial hasta que faltaba un minuto para el final de la primera parte del tiempo extra. Roces sentenció faltando 15 segundos.

Rodero: “Hemos ganado la primera final, aún nos quedan dos más”

Lluís Rodero no podía ocultar la satisfacción por superar los cuartos de final en un partido que reconoció que no estuvieron bien. “Hemos sufrido porque no hemos hecho nuestro juego, sobre todo porque no nos han salido las cosas. La valoración que hago es que en un día en el que no hemos estado al nivel habitual hemos sido capaces de ganar los cuartos de final, que en un torneo así siempre es el partido más complicado, ya que el rival tiene poco a perder”, señaló el técnico, que añadió: “felicito a las jugadoras porque tiene mucho mérito sacar adelante un partido así. Hemos ganado la primera final, aún nos quedan dos más”. Por su parte, Flor Felamini se mostró contenta por el gol y la victoria, de la que dijo “nos la merecíamos”, al tiempo que añadió: “sabíamos que jugábamos contra un rival fuerte, con dos porteras que paran mucho y jugadoras de calidad, pero supimos trabajar el partido y por suerte pasamos”.