Victoria de récord

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida estableció ayer un nuevo récord histórico de victorias al sumar la vigésima tercera en Melilla, en un partido que llegó a dominar por 10 puntos, que se descontroló en la segunda parte pero que supo amarrar con oficio gracias al dominio en el rebote y pese al desacierto en el tiro libre (fallaron hasta nueve lanzamientos). Los leridanos se sitúan segundos en la tabla de forma provisional y a una victoria del Coruña, que ayer perdió, aunque tiene el average a favor.

El partido comenzó con ataques fluidos por ambos bandos, con Mulero asumiendo el peso ofensivo local con dos triples y Cameron Krutwig dominando la pintura para poner cuatro arriba a su equipo de inicio con seis puntos casi seguidos (5-9). Esa fluidez desapareció en el tramo final del primer cuarto, que acabó en tablas (16-16) después de que las defensas se impusieran claramente. En el segundo acto la situación dio un vuelco y el Força Lleida comenzó a imponer su poderío. Primero con Kuath haciendo daño en la zona y después con otro recital de Krutwig en ambas canastas. Un triple afortunado de Guillem Arcos, que mantenía a su equipo a flote, puso por última vez en ventaja al Melilla (26-25), que se pasó casi seis minutos sin anotar. Fue precisamente el base alicantino el que rompió a un minuto del descanso esa sequía y el parcial de 0-11 que le había endosado el conjunto leridano, que logró situarse diez puntos arriba (26-36) con el estadounidense exhibiéndose y con buenos minutos de Diogo Brito. Rafa Monclova tuvo que parar el partido en dos ocasiones en manos de minuto y medio, pero no le sirvió más que para llegar al intermedio cediendo por ocho puntos (30-38).En la reanudación, el guion de partido siguió igual, con el Força Lleida llevando el mando y un Melilla a remolque y resistiendo, sobre todo gracias de nuevo a Arcos. Otros dos triples suyos mantuvieron a su equipo en la batalla (42-45, m.24), aunque la aparición de Simeunovic frenó la reacción local. Un par de técnicas a los locales permitieron al cuadro leridano recuperar nueve puntos de renta (46-55). Monclova volvió a pedir tiempo muerto pero la renta se mantenía y con posibilidad para Brito de dar el hachazo en un contragolpe, pero el luso, que fue de los destacados, no acertó en la resolución y dos triples seguidos de Van Dyke y Varence dieron oxígeno a los norteafricanos (54-58), que creyeron en la victoria, y más después del parcial de 4-0 de salida del último periodo que empataba el partido a 58.La sangre fría de Brito y una canasta de Villar tras asistencia de Krutwig dieron serenidad (68-72) a un Força Lleida que tampoco estuvo afortunado, ya que un triple de Vega dio dos vueltas sobre el aro antes de salir escupido cuando hubiera sido un mazazo para los locales. Un 2+1 del portugués y un triple del de Leganés volvieron a situar los nueve puntos de ventaja (63-72) con cuatro minutos por jugarse. Parecía que ya sería la sentencia, pero no fue así. El ICG Lleida no supo matar el partido y dio vida a los norteafricanos con sus errores en el pase y algunas faltas absurdas, como la de Krutwig que dio tres tiros libres a Arcos para situar un ajustadísimo 72-73 a minuto y medio del final. Encuentra pidió tiempo y en ese juego de nervios en el que se convirtió el final del partido los leridanos estuvieron más finos. Krutwig se redimió del error anterior con una canasta crucial para situar la renta en tres puntos (72-75), aunque erró el tiro libre. Pero ahí estaba Villar, inconmensurable otra vez, para capturar el rebote, forzar la personal y anotar los dos libres que dejaban el partido prácticamente liquidado. Faltaba rematarlo y de eso se encargó un desconocido Jaume Lobo, que firmó sus únicos tres puntos desde la personal para finiquitar el duelo y situar al ICG Lleida segundo de forma provisional tras su sexto triunfo consecutivo.

Gozó de 10 puntos de renta en el segundo cuarto y de nueve en dos ocasiones en la segunda parte

Gerard Encuentra reconoció a la conclusión del partido que su equipo no había estado tan brillante como en otras ocasiones, pero “se trata de seguir sumando y fuera de casa sabemos la dificultad que hay, así que contentos por la victoria si le damos el valor que se merece”, aseguró. Reconoció que comenzaron bien, pero no hubo continuidad. “Hemos estado muy bien durante la primera parte en defensa, aunque en ataque hemos tenido bastantes imprecisiones, de hecho hemos acumulado muchas durante todo el partido y muchas pérdidas de balón. Cogíamos una ventaja e inexplicablemente no éramos capaces de ampliarla, cometiendo tres errores consecutivos que el Melilla nos penalizaba mucho”, señaló. En cuanto a la segunda mitad apuntó que “nuestro nivel defensivo ha bajado un poco y Melilla ha subido un poco la intensidad. No hemos sido capaces de romper el partido y se han visto con opciones, y cuanto te ves con opciones te creces. Y nosotros todo lo contrario, teníamos el partido para matarlo y no lo hemos matado, y eso nos ha generado un poco más de frustración. Lo positivo es que el equipo tiene carácter y estos partidos que normalmente terminan con derrota y nos vamos con una victoria muy importante y que, además, es el récord del club, así que muy contentos”.

Preguntado sobre la clave del éxito del equipo, Encuentra fue claro: “son los jugadores y la afición de Lleida, esta es la cave de la buena marcha del equipo. Los jugadores disfrutan defendiendo, son buenos amigos, y luego tenemos una afición de un nivel superior y gracias a ellos estamos donde estamos”. Encuentra alabó el juego de sus hombres, entre ellos Krutwig y Diego Brito. Del portugués destacó “el liderazgo que ha tenido, asumiendo acciones cuando más quemaba el balón”.