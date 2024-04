El Atlètic Lleida dice que no se opone al Lleida Esportiu

El Atlètic Lleida asegura que no se opone a que se mantenga el nombre de Lleida Esportiu. El Atlètic Lleida emitiò ayer un comunicado, ante la noticia aparecida en SEGRE, en el que explican que “en el momento en que el Lleida Ponent registró la marca Lleida Esportiu en 2022 se activaron los mecanismos legales por motivos de similitud de marca” con la entidad Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol, embrión del Atlètic Lleida.

Sin embargo, en verano pasado, en una reunión entre representantes de ambos clubes, el Atlètic Lleida se comprometió ante Luis Pereira y Marc Torres “a no avanzar en este proceso, acuerdo que el club ha cumplido”, señala el comunicado. El escrito acaba diciendo que “el club mantiene y mantendrá su firme compromiso, respetando cualquier decisión que puedan tomar otros clubes respecto a sus denominaciones y marcas”. El Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol es la misma entidad –y no Xavier Batalla como se publicó ayer y que está desvinculado de l’Atlètic Lleida y de sus obligaciones profesionales empresariales desde noviembre– que registró los nombres de Atlètic Lleida y UE Lleida, entre otros.Ante esta oposición (como se conoce a estas impugnaciones por registro de marca), el aún Lleida Esportiu propuso primero a peñas y asociaciones vinculadas al club cambiar el nombre y luego anunció que pasaría a llamarse Lleida CF. La entidad del Camp d’Esports justificó el cambio argumentando que, pese a que el proceso está en trámite y el club ha presentado recurso, la resolución final puede tardar entre dos y tres años. Además, añadía que la nueva denominación “marcará un cierre definitivo respecto a las connotaciones negativas que arrastraba la anterior etapa”.Ante la respuesta del Atlètic Lleida avanzada en la web de SEGRE, fuentes del Lleida Esportiu señalaron que “se comprometieron a retirarla y al no hacerlo nos vimos obligados a presentar recurso de alzada. Es absurdo decir que no se opondrán a que recurramos si bastaba con que retirasen la impugnación”.

El Atlètic Lleida empató ayer (2-2) ante el Granollers en un partido en el que los leridanos tuvieron muchas ocasiones, pero no consiguieron materializarlas.

En el primer tiempo, tras una fase de dominio alterno, los locales se adelantaron con un golazo de César en el minuto 38 (1-0), pero, rápidamente, los de Cappont empataron con un tanto de Youssef al filo del descanso (1-1). En el segundo tiempo, los barceloneses se adelantaron de nuevo con un gol de Omar de penalti (2-1). Tras el tanto, los leridanos generaron muchísimas ocasiones y consiguieron igualar el partido con otro gol de Youssef en el 80 para salvar un punto que les supo a poco.Tras el partido, el técnico del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, dijo que “con este nivel defensivo no nos dará para entrar en el play off”.

Empate que sabe a poco en casa del Granollers