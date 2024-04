L'Atlètic Lleida diu que no s'oposa al Lleida Esportiu

L’Atlètic Lleida assegura que no s’oposa que es mantingui el nom de Lleida Esportiu. L’Atlètic Lleida va emetre ahir un comunicat, davant la notícia apareguda a SEGRE, en el qual explica que “en el moment en què el Lleida Ponent va registrar la marca Lleida Esportiu el 2022 es van activar els mecanismes legals per motius de similitud de marca” amb l’entitat Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol, embrió de l’Atlètic Lleida.

Tanmateix, l’estiu passat, en una reunió entre representants de tots dos clubs, l’Atlètic Lleida es va comprometre davant de Luis Pereira i Marc Torres “a no avançar en aquest procés, acord que el club ha complert”, assenyala el comunicat.L’escrit acaba dient que “el club manté i mantindrà el seu ferm compromís, respectant qualsevol decisió que puguin prendre altres clubs respecte a les seues denominacions i marques.” El Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol és la mateixa entitat –i no Xavier Batalla com es va publicar ahir i que està desvinculat de l’Atlètic Lleida i de les seues obligacions professionals empresarials des de novembre– que va registrar els noms d’Atlètic Lleida i la UE Lleida, entre altres.Davant d’aquesta oposició (com es coneix aquestes impugnacions per registre de marca), l’encara Lleida Esportiu va proposar primer a penyes i associacions vinculades al club canviar el nom i després va anunciar que passaria a dir-se Lleida CF. L’entitat del Camp d’Esports va justificar el canvi argumentant que, malgrat que el procés està en tràmit i el club ha presentat recurs, la resolució final pot tardar entre dos i tres anys. A més, afegia que la nova denominació “marcarà un tancament definitiu respecte a les connotacions negatives que arrossegava l’anterior etapa”.Davant la resposta de l’Atlètic Lleida avançada al web de SEGRE, fonts del Lleida Esportiu van assenyalar que “es van comprometre a retirar-la i al no fer-ho ens vam veure obligats a presentar recurs d’alçada. És absurd dir que no s’oposaran al fet que hi recorrem si n’hi havia prou que retiressin la impugnació”.

L’Atlètic Lleida va empatar ahir (2-2) davant del Granollers en un partit en el qual els lleidatans van tenir moltes ocasions, però no van aconseguir materialitzar-les.

En el primer temps, després d’una fase de domini altern, els locals es van avançar amb un golàs de César en el minut 38 (1-0), però, ràpidament, els de Cappont van empatar amb una diana de Youssef al tall del descans (1-1).En el segon temps, els barcelonins es van avançar de nou mitjançant Omar de penal (2-1). Després del gol, els lleidatans van generar moltíssimes ocasions i van aconseguir igualar el partit amb un altre gol de Youssef el 80 per salvar un punt que els va semblar poc.Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va dir que “amb aquest nivell defensiu no ens donarà per entrar en el play-off”.

Empat que queda curt a casa del Granollers