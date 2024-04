Adiós a la Liga con polémica

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona se despidió ayer definitivamente de la Liga al perder por 3-2 ante el Real Madrid, que queda ahora con 11 puntos de ventaja sobre el equipo azulgrana. El Barça, que se adelantó por dos veces, se vio perjudicado una vez más por un arbitraje escandaloso. Con 0-1 en el marcador, concedió un penalti inexistente que Vinícius transformó en el 1-1. Anuló un gol a Lamine Yamal cuyo remate lo recogió Lunin de dentro de la portería, pero LaLiga carece de la tecnología necesaria para determinar si el balón ha entrado o no. Y también con 1-1, dejó de señalar un claro penalti sobre Fermín, además de aplicar un criterio en las faltas mayoritariamente favorable al Real Madrid. El Madrid acabó llevándose el partido fiel a su estilo, con un gol en el tiempo añadido.

Dos imprecisiones de Lunin y Vinícius en su propio campo propiciaron los dos primeros sustos. Precisamente, un pase atrás a nadie del brasileño forzó una acción defensiva de Kroos que fue córner, en el que Christensen remató ante la mala salida del ucraniano para marcar el 0-1 (6’).Intentó reaccionar al Madrid adelantando sus líneas y la primera ocasión la tuvo Vinícius, que remató alto un pase de Modric, ante un Barça en el que Lamine Yamal era un peligro constante. La falta de acierto local la corrigió el árbitro. Lucas Vázquez entró en el área y topó con Cancelo. El colegiado no dudó. Penalti que Vinícius transformó en el 1-1 (18’) .El Barça de ayer, sólido y sin perder nunca la cara al partido, no se echó atrás. Fue en otro córner, la tortura de los locales, cuando el Barça pudo ponerse de nuevo por delante con un taconazo de un activo y peligroso Lamine Yamal en el primer palo que sacó, con suspense desde el VAR, Lunin, de detrás de la lína de gol, pero la decisión arbitral favoreció de nuevo al Madrid.El joven extremo era una pesadilla para Camavinga, incapaz de sostenerlo en velocidad. Los de Xavi tenían más posesión, pero no acertaron ante puerta. Los primeros 45 minutos se despidieron con la peor noticia azulgrana, ya que De Jong tuvo que retirarse en camilla después de un balón dividido al que fue con más contundencia Valverde.Lamine Yamal lo siguió probando a la vuelta de los vestuarios. Pudo volver a marcar el Barcelona, pero el árbitro no vio penalti en un claro derribo dentro del área a Fermín (58’). Xavi intentó agitar el partido dando entrada a Ferran Torres y Joao Félix. Y fue el ‘tiburón’ quien gozó de una gran ocasión al adentrarse en el área tras una gran galopada que no culminó en una contra. El Barcelona estaba mejor y fue en una jugada que parecía aislada cuando Lamine Yamal sirvió un buen balón con rosca que sacó estirándose Lunin, cuyo rechacé llegó a Fermín, que no falló y colocó el 1-2 (69’) silenciando el Bernabéu. El Barça, si ganaba, se ponía a cinco puntos. Pero no ganó. Lucas Vázquez aprovechó un error de Cancelo para marcar a placer el 2-2 (73’) y en el añadido, Bellingham marcaba el 3-2 que pone el título en bandeja a su equipo.

“Mi sensación es de injusticia máxima”, dice Xavi del arbitraje

Xavi se mostró muy crítico con el arbitraje tras el partido. “No ha sido justo el encuentro. No puedo engañar a nadie y menos a la afición. Lo ha visto todo el mundo. El árbitro ha condicionado. Dije en la previa que ojalá pasara desapercibido y acertara. Ninguna de las dos. Es una lástima”, afirmó, añadiendo que “si gana la Liga hay que felicitar al Real Madrid. Ha hecho una Liga extraordinaria. Han sentenciado casi la Liga pero mi sensación es de injusticia máxima”.Criticó que LaLiga no tenga la tecnología necesaria para determinar si el balón ha entrado o no, como en el gol fantasma de Lamine Yamal. “No hay que callarse, es una vergüenza. Si queremos ser la mejor Liga del mundo hay que avanzar”, apuntó.“Pienso que todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Hemos estado mejor que el Real Madrid. Debemos estar orgullosos de como hemos jugado aunque el gol final es un error nuestro porque debimos para la transición”.

Muere el director de competición de LaLiga

El exfutbolista y actual director de competiciones de LaLiga, Luis Gil, falleció ayer a los 48 años, según informó la patronal del fútbol en un comunicado. Luis Gil fue futbolista profesional, de 1996 a 2010, en el Mallorca, Logroñés, Nàstic, Murcia, Sevilla, Poli Ejido, Elche, Tenerife, Alicante CF y Alcoyano. El valenciano fue miembro de la Junta de AFE y gerente de este organismo.

El Getafe denuncia insultos a Greenwood

El técnico del Getafe, José Bordalás, pidió ayer “medidas” contra los cánticos ofensivos a jugadores. En el Getafe-Real Sociedad (1-1), aficionados donostiarras llamaron “violador” al jugador local Mason Greenwood, que fue acusado de intento de violación a su novia, aunque quedó libre sin cargos y sin llegar a juicio. No obstante, el Manchester United prescindió de él.

El Atlético cae en Vitoria y empate en el Espanyol-Andorra

El Deportivo Alavés aprovechó ayer la resaca europea que le produjo al Atlético de Madrid la eliminación de la Liga de Campeones y le superó por 2-0 en un gran partido defensivo, en el que apenas dio opciones a los madrileños. El Almería perdió 1-2 ante el Villarreal y, en Segunda, el Espanyol no pasó del empate, 1-1, ante el Andorra y es ahora cuarto en la clasificación.