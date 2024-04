El Força Lleida presiona al líder

El ICG Força Lleida tiró ayer de su clásica defensa y un buen juego coral en ataque para reponerse de un primer cuarto absolutamente terrible ante el Cantabria (14-33) y sellar sin ningún tipo de sufrimiento su séptima victoria consecutiva (88-77), que le permite dormir líder de la LEB Oro, antes de que el Coruña juegue hoy (17.00) y le arrebate de nuevo la posición haga lo que haga. Otra vez sin Hasbrouck, pero con cuatro jugadores por encima de los 10 puntos (Brito, Vega, Lobo y Krutwig) y solo 16 puntos encajados entre el segundo y el tercer cuarto, cuando el choque quedó visto para sentencia, el conjunto de Gerard Encuentra deja casi atado el factor pista, ya que Gipuzkoa debería ganar sus tres partidos restantes y que los leridanos perdieran los dos últimos para no tenerlo, y deberá esperar a que Tizona o San Pablo pierdan para escalar respecto a la quinta plaza virtual (cuarta en la tabla porque Estudiantes será segundo siempre que acabe en el ‘Top 5’).

El arranque leridano fue todo menos positivo, con poca tensión en defensa y nada inspirado en ataque, al contrario que su rival, que desangró a los locales con unos elevadísimos porcentajes de tiro en los primeros minutos de duelo. De hecho, cuando el conjunto de Gerard Encuentra anotó sus primeros dos puntos, el partido ya iba 0-10. La situación no mejoró, al contrario, porque pese a que Encuentra pidiera un tiempo muerto con 4-16, tras dos canastas del exForça Lleida Bulic, el conjunto visitante supo mantener su gran nivel ofensivo, con un 5/6 desde el triple, y cerró el cuarto con una máxima ventaja de 19 puntos, después de dos inverosímiles triples finales de Tabb (14-33).En el conjunto local, solo apareció Varela, con seis de los 14 puntos, para mantener a flote a los leridanos, que acumularon hasta cinco pérdidas, fallaron sus seis triples y vieron como sus dos bases, Villar y Varela, se cargaban con dos faltas.Visto el desaguisado inicial, los de Gerard Encuentra afrontaron el segundo cuarto decididos a arreglar la papeleta. Y lo lograron antes del descanso, encontrando la buena defensa, dificultando tiros y cargando bien el rebote, y a un Jaume Lobo desatado. El barcelonés, que no había anotado en el primer cuarto, anotó 13 puntos en el segundo y lideró la reacción local para irse con ventaja al descanso (40-39), ante un Cantabria que cambió por completo su imagen y solo anotó seis puntos. El primero de ellos llegó en el ecuador del período, cuando la diferencia ya era de menos de diez tras un 15-0 de salida (27-35). Con la buena contribución del capitán Cuéllar y otros dos triples de Lobo, el Força Lleida se puso por primera vez por delante a 1:20 del descanso (38-37) y mantuvo la mínima ventaja tras un imponente parcial de 26-6 (40-39).El conjunto leridano no quiso dejar ningún resquicio para que el Cantabria se reencontrara con el buen nivel de juego desplegado en el primer cuarto y mantuvo un altísimo nivel defensivo, liderado por Varela en el perímetro y Kuath, que a mediados del tercer cuarto sumaba 12 rebotes, en la zona.Con la anotación rival contenida, fue Vega quien lideró la ofensiva, con 8 puntos y dos triples, que colocaron a los locales diez por encima (51-41). Con las rotaciones leridanas, el equipo cántabro redujo la distancia a seis puntos (53-47), que se convirtieron en 15 al final del cuarto (64-49), gracias a dos triples de Simeunovic y Matulionis y otra canasta de Villar, hasta entonces casi inadvertidos en el partido (64-49).El último cuarto fue el turno de Brito, que se gustó anotando y repartiendo juego (10 puntos y 3 asistencias), y guió a los leridanos hacia una máxima ventaja de 23 (79-56). En los últimos minutos, los leridanos se relajaron, Encuentra dio minutos al júnior Dabo, y el Cantabria anotó 21 puntos, más que en el segundo y el tercer cuarto, para establecer el 88-77 final.

El Força Lleida duerme líder, pero el Coruña le volverá a superar cuando juegue hoy en la pista del Oviedo

El técnico del ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, comenzó felicitando, como acostumbra, a su equipo y a la afición. Anoche, tras un inicio muy flojo en el que el equipo leridano llegó a perder de 19 puntos y después fue capaz de dar la vuelta al marcador de forma espectacular, volvió a citar al apoyo de la grada como un factor clave en la reacción y la victoria. “Nuestra gente siempre nos da una marcha más. Felicito a los jugadores por el partido que han hecho, por la victoria y por la mentalidad. Y a la afición porque nos ha metido en el partido y por eso da gusto jugar en casa porque la gente nos da confianza”, comenzó explicando el entrenador leridano.

Encuentra no tuvo reparos en admitir que el inicio del partido no había sido el que habían planeado durante la semana. “Nuestra primera rotación ha sido muy mala, muy floja. Después ellos han tenido un nivel de acierto muy alto, pero nuestro nivel también había cambiado”, aseguró. Según el técnico del Força Lleida, “hemos hablado de tener calma y presionar el balón, cosa que al principio no lo hemos hecho. Fue entonces cuando empezamos a correr y cogimos una brecha en el marcador que ellos lograron al final maquillar un poco”, explicó Encuentra.Por su parte, David Mangas, entrenador del Cantabria, admitió que “el Força Lleida está siendo el mejor equipo de la segunda vuelta y ha sido muy superior a nosotros. Está ahí por merecimientos propios y creo que vais a disfrutar de este equipo y por qué no soñar con el ascenso. Sabíamos que era una cancha dificilísima y más cuando hemos llegado al pabellón y nuestro pívot ha sufrido una contractura en el cuello y no ha podido jugar. Pero bueno, nos hemos enfrentado a un rival que está jugando un baloncesto increíble y que nos ha castigado”.

La Paeria apuesta por que Lleida acoja la Final Four a la ACB

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, anunció ayer en el pleno el interés de la ciudad para acoger la ‘Final Four’ de ascenso a la ACB, que se podría celebrar en Lleida en el caso de que el Força Lleida supere la primera ronda de play off, al mejor de cinco partidos. Larrosa apuntó que ya existen conversaciones con un patrocinador para ayudar en la financiación de la cita, cuya sede se decidirá entre las ciudades de los cuatro equipos clasificados para jugarse el ascenso a la máxima categoría.