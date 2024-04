El Força Lleida pressiona el líder

L’ICG Força Lleida va tirar ahir de la clàssica defensa i un bon joc coral en atac per reposar-se d’un primer quart absolutament terrible contra el Cantàbria (14-33) i segellar sense cap tipus de sofriment la setena victòria consecutiva (88-77), que li permet dormir líder de la LEB Or, abans que el Corunya jugui avui (17.00) i li prengui de nou la posició faci el que faci. Una altra vegada sense Hasbrouck, però amb quatre jugadors per sobre dels 10 punts (Brito, Vega, Lobo i Krutwig) i només 16 punts encaixats entre el segon i el tercer quarts, quan el xoc va quedar vist per a sentència, el conjunt de Gerard Encuentra deixa gairebé lligat el factor pista, ja que el Gipuzkoa hauria de guanyar els seus tres duels restants i que els lleidatans perdessin els dos últims per no tenir-lo, i haurà d’esperar que Tizona o San Pablo perdin per escalar respecte a la cinquena plaça virtual (quarta a la taula perquè l’Estudiantes serà segon sempre que acabi al Top 5).

L’arrancada lleidatana va ser de tot menys positiva, amb poca tensió en defensa i gens inspirat en atac, al contrari que el rival, que va dessagnar els locals amb uns elevadíssims percentatges de tir en els primers minuts de duel. De fet, quan el conjunt de Gerard Encuentra va anotar els primers dos punts, el matx ja anava 0-10. La situació no va millorar, al contrari, perquè malgrat que Encuentra demanés un temps mort amb 4-16, després de dos cistelles de l’ex-Força Lleida Bulic, el conjunt visitant va saber mantenir el gran nivell ofensiu, amb un 5/6 des del triple, i va tancar el quart amb un màxim avantatge de 19 punts, després de dos inversemblants triples finals de Tabb (14-33). En el conjunt local, només va aparèixer Varela, amb sis dels 14 punts, per mantenir a la superfície els lleidatans, que van acumular fins a cinc pèrdues, van fallar els sis triples i van veure com els dos bases, Villar i Varela, es carregaven amb dos faltes.Vista la desfeta inicial, els d’Encuentra van afrontar el segon quart decidits a arreglar la papereta. I ho van aconseguir abans del descans, trobant la bona defensa, dificultant tirs i carregant bé el rebot, i un Jaume Lobo embogit. El barceloní, que no havia anotat en el primer quart, va anotar 13 punts en el segon i va liderar la reacció local per anar-se’n amb avantatge al descans (40-39), davant d’un Cantàbria que va canviar per complet la imatge i només va anotar sis punts.El primer va arribar en l’equador del període, quan la diferència ja era de menys de deu després d’un 15-0 de sortida (27-35). Amb la bona contribució del capità Cuéllar i dos triples més de Lobo, el Força Lleida es va posar per primera vegada al davant a 1:20 del descans (38-37) i va mantenir el mínim avantatge després d’un imponent parcial de 26-6 (40-39).El conjunt lleidatà no va voler deixar cap escletxa perquè el Cantàbria es retrobés amb el bon nivell de joc desplegat en el primer quart i va mantenir un altíssim nivell defensiu, liderat per Varela en el perímetre i Kuath, que a mitjans del tercer quart sumava 12 rebots, a la zona.Amb l’anotació rival continguda, va ser Vega qui va liderar l’ofensiva, amb 8 punts i dos triples, que van col·locar els locals deu per sobre (51-41). Amb les rotacions lleidatanes, l’equip càntabre va reduir la distància a sis punts (53-47), que es van convertir en 15 al final del quart (64-49), gràcies a dos triples de Simeunovic i Matulionis i una altra cistella de Villar, fins llavors gairebé inadvertits en el partit (64-49).L’últim quart va ser el torn de Brito, que es va agradar anotant i repartint joc (10 punts i 3 assistències), i va guiar els lleidatans cap a un màxim avantatge de 23 (79-56). En els últims minuts, els lleidatans es van relaxar, Encuentra va donar minuts al júnior Dabo, i el Cantàbria va anotar 21 punts, més que en el segon i el tercer quarts, per establir el 88-77 final.

El tècnic de l’ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, va començar felicitant, com acostuma a fer-ho, el seu equip i l’afició. Ahir a la nit, després d’un inici molt fluix en el qual l’equip lleidatà va arribar a perdre de 19 punts i després va ser capaç de capgirar el marcador de forma espectacular, va tornar a citar el suport de la grada com un factor clau en la reacció i la victòria.

“La nostra gent sempre ens dona una marxa més. Felicito els jugadors pel partit que han fet, per la victòria i per la mentalitat. I l’afició perquè ens ha ficat en el matx i per això fa goig jugar a casa perquè la gent ens fa confiança”, va començar explicant l’entrenador lleidatà.Encuentra no va tenir objeccions a l’admetre que l’inici de l’enfrontament no havia estat el que havien planejat durant la setmana. “La nostra primera rotació ha estat molt dolenta, molt fluixa. Després ells han tingut un nivell d’encert molt alt, però el nostre nivell també havia canviat”, va assegurar.Segons el tècnic del Força Lleida, “hem parlat de tenir calma i pressionar la pilota, cosa que al principi no hem fet. Ha estat llavors quan hem començat a córrer i hem agafat una bretxa en el marcador que ells han aconseguit al final maquillar una mica”, va explicar Encuentra.Per la seua part, David Mangas, entrenador del Cantàbria, va admetre que “el Força Lleida està sent el millor equip de la segona volta i ha estat molt superior a nosaltres. És aquí per mèrits propis i crec que disfrutareu d’aquest equip i per què no somiar amb l’ascens. Sabíem que era una pista dificilíssima i més quan hem arribat al pavelló i el nostre pivot ha patit una contractura al coll i no ha pogut jugar. Però, bé, ens hem enfrontat a un rival que està jugant un bàsquet increïble i que ens ha castigat”.

La Paeria aposta perquè Lleida aculli la Final Four a l’ACB

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir al ple l’interès de la ciutat per acollir la Final Four d’ascens a l’ACB, que es podria celebrar a Lleida en el cas que el Força Lleida superés la primera ronda dels play-offs, al millor de cinc enfrontaments. Larrosa va apuntar que ja existeixen converses amb un patrocinador per ajudar en el finançament de la cita, la seu de la qual es decidirà entre les ciutats dels quatre equips classificats per jugar-se l’ascens a la màxima categoria.