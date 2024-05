Jordi Montraveta gana su cuarto Triatlón de Peñíscola

El cerverino Jordi Montraveta, del Club Triatló Prosan de Lleida, se adjudicó la victoria en el Infinitri Tri 113 de Peñíscola, disputado el pasado domingo, una prueba de media distancia (2 km de natación, 90 km de bicicleta y 21 km a pie) en la que invirtió un tiempo de 3 horas 43 minutos y 48 segundos. Era su cuarto título en este triatlón, ya que también ganó en 2018, 2021 y 2022. Por su parte, el club leridano fue segundo por equipos con la aportación, además de Montraveta, de Pere Bifet, Eduard y Francesc Pujades, Joan Barroso, Josep y Ramon Bonet, Jordi Guixé, Josep Bergua, Lluís Companys y Gerard Pijuan.

Jordi Montraveta, que es uno de los mejores triatletas españoles de media y larga distancia, señaló que el triatlón de Peñíscola le había servido como banco de pruebas para su más inmediato reto, el Ironman de Lanzarote del 18 de mayo. “Era mi primera competición este año y estoy muy contento por el rendimiento. Me lo tomé como una puesta a punto para Lanzarote y para comprobar si las buenas sensaciones que tenía en los entrenamientos significaban que iba por el buen camino. Lanzarote es el primer gran objetivo de la temporada. Será mi tercera participación e intentaré mejorar el cuarto puesto del pasado año subiendo al podio”, explicó Montraveta, que en 2023 figuró en el puesto 102 del ranking mundial PTO, que encabezó el noruego Kristian Blummenfelt, y tercer mejor español.El Ironman de Lanzarote ofrece plazas clasificatorias para el Campeonato del Mundo 2024 en Kailua-Kona (Hawai). Sin embargo, no es el objetivo este año de Jordi Montraveta y no por un tema deportivo, sino por el gran coste económico que supone. “Claro que me haría ilusión ir, pero es un gasto muy importante. Sí tengo intención de ir al del próximo año en Niza”, señaló el deportista leridano, cuyo segundo gran objetivo es competir por primera vez en la exigente Enbrunman, en los Alpes franceses. Mientras tanto, sigue elaborando su tesis doctoral en Inefc Barcelona bajo el título “Saturación de oxígeno muscular”, referente a triatletas.