A mantener vivo el sueño del ascenso

Con el factor pista ya asegurado, el ICG Força Lleida visita esta noche (20.45) la pista de un Cáceres ya descendido con el único objetivo de ganar y mantener vivo el sueño del ascenso directo, al menos un par de días más. La victoria ante el equipo extremeño, que sería la vigésima quinta del curso, le permitiría recuperar el liderato provisional y presionar a sus dos máximos rivales por la primera posición, San Pablo, que juega mañana en casa ante el Fuenlabrada, y Coruña, que el domingo recibe al Castelló. Las opciones de subir de forma directa son remotas, ya que, al margen de ganar los dos partidos que quedan, algo más que factible, necesita que Burgos pierda uno de ellos y los gallegos los dos.

“Es una carambola difícil pero aún seguimos vivos. La cosa va de tres equipos, Coruña es el favorito y después estamos San Pablo y nosotros, y mientras haya vida hay esperanza. Tenemos que seguir centrados, conscientes de que aún hay una posibilidad remota y a rezar. Imagina que Coruña pierde los dos partidos y nosotros nos hemos dejado ir y no hacemos el trabajo. Podemos ir a Cáceres y perder o que nos gane el Menorca, pero nuestra mentalidad tiene que ser la de querer ganar los dos partidos que quedan”, señaló Gerard Encuentra en la previa de un duelo que considera “trampa”, dada la situación del rival, ya descendido desde hace un par de jornadas. “Es un partido trampa. Recuerdo hace dos años que fuimos a Huesca, que también estaba descendido, nos jugábamos la primera posición y perdimos, así que lo tengo muy presente y estamos más centrados aún”, apuntó.El técnico leridano también destacó la peligrosidad del Cáceres ahora que se han sacado la presión de encima. “Recuerdo que fue a la pista del San Pablo Burgos y perdió en la prórroga un partido que tenía ganado, y en casa contra el Tizona cayó en el último segundo. Es un equipo muy luchador que ahora se ha liberado un poco de la presión de tener que ganar para salvarse, y juega un poco más tranquilo. Está claro que no tenemos que pensar en ellos, sino en nosotros, en hacer bien las cosas y competir lo mejor que sepamos”, añadió Encuentra, que asegura que su equipo no necesita ningún toque de atención. “No hace falta que yo o gente del staff incida en la importancia de seguir concentrados, son jugadores ejemplares”, aseveró.Para el duelo de hoy ya podrá reaparecer después de perderse los cuatro últimos partidos por lesión Kenny Hasbrouck, que se medirá a su exequipo.