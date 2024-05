El Llista recibe al Voltregà con la salvación como meta

El Finques Prats Lleida Llista depende de sí mismo para sellar hoy la permanencia en la OK Liga. Recibe al Voltregà (12.00) en partido de la última jornada de Liga y si logra la victoria seguirá la próxima temporada en la máxima categoría del hockey estatal. Si no gana, deberá firmar entonces el mismo resultado que haga el Caldes, que recibe al Alcoi a la misma hora, ya que la jornada se disputa en horario unificado. El triunfo también le daría opciones de acabar octavo, lo que le permitiría disputar el play off por el título y asegurar una plaza en la Europe Cup, algo a lo que optaría también si acaba noveno o décimo, ya que estos equipos disputarán una eliminatoria en la que el ganador irá a Europa.

“Venimos de cinco victorias consecutivas, lo que nos ha cargado de moral y energía”, explicaba ayer el entrenador del Llista, Edu Amat. “Pero esto no sirve si no ganamos este domingo. Tenemos que estar los 50 minutos al nivel más alto porque dependemos de nosotros mismos”, añadía.Amat asegura que no estarán pendientes del resultado del Caldes. “No, para nada. Nosotros vamos a ir a lo nuestro, a ganar el partido, porque con tres puntos estamos salvados. Ese es nuestro objetivo”, explicó. Incidió en la igualdad de la Liga, en la que “el Voltregà se juega su posición definitiva en el play off por el título”.El técnico tampoco quiere pensar demasiado en el play off. “Eso ya no depende de nosotros, pero cualquier opción pasa por sumar nosotros los tres puntos y cuando acabe el partido ya miraremos qué han hecho los demás y dónde estamos”. Edu Amat tiene para este partido la duda de Xavi Aragonès, que se produjo una lesión muscular el pasado fin de semana en el partido ante el Reus.En un duelo tan decisivo, la plantilla leridana espera contar con el máximo apoyo desde la grada y confían en que la afición llene el Onze de Setembre.Amat recuerda que a lo largo de la temporada “el equipo ha ido de menos a más. Nos hubiera gustado estar más arriba y luchar por el play off, aunque tampoco está descartado”. En el peor de los casos, si el Llista no gana y el Caldes sí, el equipo tendría que disputar un play out, pero Amat no quiere ni oír hablar de eso. “Tenemos que salir a ganar”, concluyó.