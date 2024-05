Reencuentro con la victoria

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

alcobendas

Después de las decepciones que supusieron para el equipo las eliminaciones en la semifinal de la Copa, ante el Palau de Plegamans por penaltis, y en la final de la Champions disputada en A Coruña, también por penaltis en esta ocasión ante el Fraga, y tras haber encadenado tres empates en la OK Liga Femenina, el Vila-sana se reencontró ayer con la victoria en la competición doméstica al imponerse por 0-8 en la pista del colista, el Alcobendas. Fue un triunfo cómodo, que se cimentó ya en los primeros minutos, en un escenario en el que han ganado todos los rivales que lo han visitado, pero con efectos balsámicos para las leridanas, necesitadas de confianza para llegar al play off en las mejores condiciones posibles y luchar cargadas de moral por el título de Liga.

El partido ante el Alcobendas, un equipo que no ha puntuado en toda la temporada llegaba, por tanto, en el momento más oportuno para las jugadoras que entrena Lluís Rodero. El Vila-sana salió intenso desde el primer minuto y enseguida encerró en su pista a las madrileñas haciéndose con el control de la bola. Y en este escenario no tardó en estrenar el marcador. Un medido centro de Maria Porta a Victòria Porta pemitió a esta anotar el 0-1 (2’), para aumentar la dosis de confianza de las del Pla d’Urgell. Y tan solo un minuto después, fue la propia Maria Porta la que marcaba, para colocar el 0-2 en el marcador, en esta ocasión a pase de Laura Barcons.El entrenador del Alcobendas, Javier Porras, paró el partido ante este panorama, para intentar que su equipo defendiera con más orden. Lo consiguió en parte, pero el Vila-sana, jugando con tranquilidad y sin bajar el pie del acelerador, seguía teniendo el control y llegando con cierta facilidad a la portería del equipo local. Victòria Porta dispuso de una buena ocasión con un remate desde media distancia que salió fuera, pero en la siguiente jugada no perdonó poniendo el 0-3 (10’).El equipo local no encontraba respuesta y apenas podía acercarse a la portería que defendía Anna Salvat. Al cuarto de hora de partido fue Luchi Agudo la que anotó, para subir el 0-4 al marcador. Era tal la diferencia, que el Vila-sana bajó un poco la intensidad, pero ni así pasaba apuros. En cambio, a falta de seis segundos para que finalizara la primera parte, Dai Silva anotó el 0-5 con el que se llegó al descanso.La segunda parte comenzó como acabó la primera, con gol del Vil-asana. Apenas habían pasado 20 segundos cuando Gimena Gómez se hizo con la bola, lanzó a puerta y marcó el 0-6, por si había alguna duda de que este segundo acto del encuentro ya estaba de más.Los dos equipos ya estaban deseando, con 24 minutos por delante, llegar al final. El Alcobendas para evitar que la herida se hiciera más profunda, y el Vila-sana para regresar a casa después de un madrugón y unos días de mucha tensión y poder preparar con tranquilidad el próximo partido en el Municipal, el sábado día 11 ante el Cerdanyola.El Vila-sana se limitaba a controlar el juego y todavía llegaron dos goles más, de Gimena Gómez y Luchi Agudo, ambos en el minuto 32, para cerrar el partido con un contundente 0-8.

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, se mostraba ayer satisfecho tras el partido porque, más allá de la clara victoria, consideraba que el equipo había jugado con seriedad y que, en la pista, las jugadoras demostraron haberse olvidado ya de la decepción de la Final Four de la Champions en A Coruña. “Hemos jugado un partido muy serio desde el principio”, destacaba. “Las jugadoras han salido muy centradas y han tenido el control del partido en todo momento, tal vez exceptuando los últimos minutos de la primera parte”.

Admitió que “había mucha diferencia de nivel” entre ambos equipos, pero consideraba cumplido el objetivo que se había planteado, “hemos jugado con intensidad y eso tiene valor después de un viaje largo y haber madrugado. También es una pista que, aunque nadie ha perdido, nunca es sencillo jugar”.A falta de dos partidos para que finalice la fase regular de la Liga, destacó que “en estos dos partidos tenemos que seguir en esta línea con el objetivo de llegar con buenas sensaciones al play off”.Explicó también que “aunque en la pista las jugadoras ya no han pensado en Coruña, algunas todavía lo hacen fuera de ella. Pero hay que seguir adelante, no queda otra”, valoró el técnico. Después de la victoria de ayer, al equipo le queda un último partido en casa, que se jugará el próximo sábado, día 11, ante el Cerdanyola (13.00, horario unificado), para despedir esta fase el 18 en Igualada.