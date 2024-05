Marc remonta y nuevo podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín (Ducati) firmó un sábado perfecto en Le Mans, con la pole y la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, mientras que Marc Márquez (Ducati) fue el otro protagonista del día al firmar una gran remontada que le permitió subir de nuevo al podio, esta vez en la segunda posición, por delante de Maverick Viñales (Aprilia), que completó la tripleta de pilotos españoles.

Después de lograr la pole, el madrileño no desaprovechó su posición de privilegio y dominó de principio a fin en el trazado galo, donde además su principal rival por el título, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), tuvo que retirarse a las pocas vueltas por una avería en su moto. Mientras, Marc Márquez protagonizó la gran remontada de la jornada; tuvo que pasar por la Q1 y no fue capaz de avanzar a la Q2, situándose en la decimotercera plaza de salida. Nada más apagarse los semáforos, remontó hasta el sexto puesto y, poco a poco fue subiendo posiciones hasta posicionarse tercero. La caída del italiano Marco Bezzecchi (Ducati) cuando marchaba segundo permitió al de Cervera ascender a la segunda posición, algo de lo que también sacó provecho Maverick Viñales, finalmente tercero en meta.“Yo tampoco sabía que era capaz de estar en esa segunda posición, pero hemos sabido sufrir. Lástima que mañana –hoy– saldremos en esa decimotercera posición, porque la gente se queda con la salida, que ha sido lo más visible y lo más espectacular, pero yo me quedo con el ritmo de después”, dijo Marc.Con este resultado, Martín, que logró la pole estableciendo un nuevo récord de la categoría al rodar en 1:29.919, afianza su liderato con 104 puntos, por los 76 de un Enea Bastianini (Ducati) que ahora es segundo en la general por delante de ‘Pecco’ Bagnaia, con 75. Mientras, Pedro Acosta (KTM), sexto ayer, es cuarto en el campeonato con 73 y Marc Márquez es sexto a 35 puntos de la cabeza. Por su parte, su hermano Àlex, que finalizó decimocuarto la prueba esprint y saldrá decimoséptimo en la carrera de hoy, es undécimo con 27 puntos.Por otra parte, Arón Canet, con muletas y caída incluida, logró la tercera pole position de la temporada al ser el más rápido en la clasificación de Moto2, mientras que el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) volvió a dominar la sesión cronometrada de Moto3.