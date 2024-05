A por el segundo puesto

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona recibe hoy a la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) en un duelo en el que los azulgranas buscan la victoria para recuperar la segunda posición y aprovechar así el tropiezo del Girona, que empató 2-2 con el Alavés. La Real, por su parte, lucha por asegurar la Liga Europa.

Xavi comentó ayer que “volvemos a tener otra oportunidad para conseguir esa segunda plaza, que para nosotros es el objetivo principal en estos momentos. Es un partido vital para nosotros para volver a ganar el segundo puesto, lo que significaría muchísimo a falta de tres partidos para acabar la Liga”.Por una vez fue autocrítico y admitió errores del staff técnico. “Cuando nos reunimos el staff y hablamos de lo que hemos fallado, hablamos del planteamiento de algunos partidos, de la reestructuración del centro del campo. Igual lo hubiéramos hecho de otra manera en muchos partidos. Ahora toca mejorar lo que no se ha hecho bien, hay cosas que hay que reajustar”.En cuanto a la planificación de la próxima temporada, la desvinculó de quedar o no en segunda posición. “No creo que dependa de esto la planificación de la temporada siguiente. Para nosotros es muy importante quedar en segundo lugar y jugar la Supercopa, otro título en juego para la temporada que viene, pero la planificación con Deco consensuada totalmente no va a cambiar para nada. El alivio es ganar nosotros, sobre todo ganar mañana, ganar los cuatro partidos que faltan”, afirmó.El Atlético, por su parte, aseguró ayer plaza en la Champions al ganar 1-0 al Celta y el Deportivo subió a Segunda A.