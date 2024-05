Márquez encadena otro podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Jorge Martín sumó su segunda victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Francia de MotoGP en un vibrante final en el que batió, como ya hiciera el sábado en la carrera al esprint, a Marc Márquez, que acabó segundo, y al italiano ‘Pecco’ Bagnaia, que en la víspera tuvo que retirarse por avería. El madrileño, que dominó todo el fin de semana en Le Mans, con pole position, récord de vuelta rápida absoluta, victoria en la esprint y en el gran premio, es ahora más líder del Mundial con 129 puntos, 38 puntos más que Bagnaia, que es segundo con 91 puntos, y con 40 puntos respecto a Marc Márquez, que ya es tercero con 89.

No falló en esta ocasión el vigente campeón del mundo, que se anticipó a Martín en el momento de la salida y se puso al mando de la carrera, con un Márquez que volvió a repetir su buena salida de la carrera Sprint para colocarse octavo después de salir decimotercero. Bagnaia dominó el giro inicial por delante de Martín y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Maverick Viñales y Pedro ‘Tiburón’ Acosta, quien en su intento por superar al italiano Fabio di Giannantonio en el tercer giro se fue por los suelos, instantes después de que Marc Márquez superase al italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24).Marc intentó superar a Viñales por primera vez al principio de la séptima vuelta, pero el de Aprilia aguantó muy bien la presión y mantuvo la quinta posición en un momento de la carrera en el que parecían estabilizarse las posiciones en cabeza. En el décimo giro Fabio di Giannantonio superó a Aleix Espargaró, en un momento de la carrera en la que el dúo de cabeza, Bagnaia y Martín, parecía abrir el hueco respecto a sus perseguidores, y poco después también doblegó al de Granollers su compañero de equipo, Maverick Viñales, como poco después haría Marc Márquez. Todos ellos en el undécimo giro.

En apenas un par de vueltas Espargaró pasó de la tercera a la sexta posición y aún perdió dos posiciones más en una acción un tanto controvertida con Enea Bastianini, que fue sancionado con una ‘vuelta larga’, que le obligó a salirse de pista.

Bagnaia no consiguió despegarse de la presión de Martín, que aguantó firme tras el rebufo del campeón del mundo. Márquez volvió a intentar, esta vez con éxito, superar a Viñales en la curva ocho de la vuelta catorce, cuando el de Aprilia se coló en la trazada, para intentar ‘engancharse’ a Di Giannantonio, que había conseguido unos metros de ventaja.El ocho veces campeón del mundo consiguió ponerse tras el rebufo del italiano y en la vuelta diecisiete intentó superar al italiano, pero este aguantó muy bien y el ‘rifirrafe’ entre ambos casi lo aprovecha Viñales. Por detrás de ellos Quartararo, que ya había alcanzado la sexta posición, se fue al suelo en el decimoséptimo giro. Un nuevo intento de Márquez llegó a final de recta al principio de la vuelta diecinueve y, en un afán por recuperar la posición, Di Giannantonio se coló y también lo pasó Viñales, además de recibir una penalización de ‘vuelta larga’ por esa acción.El interés de la carrera fue en aumento con el primer intento de Martín de superar a Bagnaia en la vuelta 20, pero el italiano aguantó muy bien la presión y le devolvió el adelantamiento al madrileño, mientras Marc Márquez se acercaba a ellos a ritmo de más de tres décimas de segundo por vuelta, pues esa pelea le beneficiaba en su intención de engancharse a la cabeza. Martín volvió a intentarlo en la curva dos de la vuelta 21, en la que el leridano estaba ya a un segundo del dúo de cabeza y no tardó mucho más en engancharse al rebufo de la moto del italiano, mientras que el líder del Mundial intentó un cambio de ritmo para consolidar su segunda victoria de la temporada tras la de Portugal.Pero las últimas vueltas iban a resultar de auténtico infarto, con Martín liderando la prueba pero sin poder desprenderse de sus dos incómodos rivales y con la necesidad imperiosa de no cometer ningún error. Así llegaron los tres hasta la última vuelta, en la que Martín supo defender la victoria frente a los ataques primero de Bagnaia y después de Márquez, que en la curva nueve le metió sin dudar la moto al italiano para hacerse con la segunda posición final.

Marc: “Este año hay relax, nos estamos divirtiendo”

Marc Márquez estaba radiante por su segundo puesto en Le Mans en MotoGP tras una gran remontada culminada con un fulgurante adelantamiento al campeón Bagnaia. El leridano, ya con la sonrisa en la cara, reconoció que “lo que más tranquilidad me da y se me puede ver en la cara rápidamente es cuando estas sufriendo o te estás divirtiendo y este año hay relax, nos estamos divirtiendo. Ayer, ‘que nos clasificamos decimoterceros, pues qué vas a hacer.. ¿Te vas a hacer mala sangre? Pues no. Sabíamos que podía pasar en algún gran premio y pasará más, porque hay cositas, pequeños detalles, que en el actual MotoGP pues te hacen perder no dos posiciones, sino seis de golpe en dos décimas. Para mí este año está siendo de disfrute y lo estoy disfrutando”.Sobre si en Montmeló podría llegar la primera victoria respondió: “es el peor circuito por historial de lo que va en MotoGP, aunque con esta moto no descarto nada, pero ya veremos qué tal se me da. Si continuamos trabajando igual confío en que la primera victoria llegue, pero para luchar con estos dos pilotos tienes que ser perfecto en todos los ámbitos y, por ejemplo, el error que cometimos el viernes lo salvas un fin de semana, como lo hemos salvado este, pero no lo puedes salvar todos los fines de semana”.

Sergio García gana de principio a fin y recupera el liderato de Moto2

El colombiano David Alonso (KTM) y el castellonense Sergio García (Boscoscuro) se llevaron ayer las respectivas victorias en las categorías de Moto3 y Moto2 del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial. Alonso sumó su tercera victoria de la temporada por delante del alicantino Daniel Holgado (Gas Gas), que continúa líder del campeonato con apenas un punto de ventaja sobre el colombiano.En la cilindrada intermedia, Sergio García dominó de principio a fin el Gran Premio de Francia camino de su segunda victoria de la temporada, que le devuelve el liderato del Mundial. El japonés Ai Ogura (Boscoscuro) y el madrileño Alonso López (Boscocuro) completaron el podio.