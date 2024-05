“Empezamos de cero”

Gerard Encuentra, entrenador del ICG Força Lleida, recordó ayer que “hemos hecho una mejor Liga regular que nunca”, pero que esas 26 victorias y la racha de 9 seguidas ya no valen para nada, porque mañana, en el primer partido del play off ante el Alicante empieza “una competición nueva” en la que no cree que su equipo sea favorito. “Esos números nos sirven para estar mentalmente bien y tener confianza, pero cuando llegan los play off comienza todo de nuevo”, explicó. “No vale lo que hayas hecho contra ellos durante la Liga regular. Es una competición nueva que comienza de cero con un rival que lo ha hecho muy bien y que nos pondrá las cosas muy difíciles”.

Añadió que cree que “el equipo llega con ganas y mental y físicamente bien. Tenemos la confianza de haber hecho muy buena Liga regular y sabemos que somos un equipo competitivo”. Insiste en que lo hecho hasta ahora “no sirve a nivel de favoritismo, pero está claro que hemos acumulado mucho trabajo y estamos preparados para afrontar cualquier situación compleja que se nos plantee”. En un play off “los equipos plantean sistemas nuevos y toca una guerra contra Alicante. Estoy convencido de que serán partidos a cara de perro”.Sobre el factor pista recordó que “yo he vivido las dos versiones, tenerlo a favor y no. Como visitante juegas estos partidos con una liberación que no tienes como local. Es verdad que te juega a favor el factor ambiental, pero no es garantía. Como visitante tienes el objetivo de rascar un partido fuera y juegas más tranquilo, te atreves a plantear cosas diferentes y el que empieza en casa tiene un poco más de presión. Ellos mirarán a ver en qué nos pueden sorprender y nosotros, a ver si las cosas que hemos trabajado les sorprenden a ellos”.Destacó una vez más a la afición leridana, que lleva días haciendo cola para comprar abonos y entranas. “Ver esto, las ganas que tienen siempre, este último esfuerzo, nos transmite ilusión. Cada partido que acaban cantanto ‘Volem ACB’ y este ambiente nos genera ilusión y confianza porque creen en nosotros y eso nos llena de orgullo. En estos partidos complicados que vienen ahora, con su apoyo los malos momentos seguro que serán más cortos”.

Cuéllar: “Las colas demuestran la ilusión que tiene toda la ciudad”

David Cuéllar, jugador leridano del Força Lleida recordaba ayer que, con su experiencia, “he visto todo tipo de Barris Nord, lleno, menos lleno”, por lo que valoró el ambiente que se ha creado y que se demuestra con las colas por comprar abonos y entradas. “Las colas demuestran la ilusión que tiene la ciudad. No les importa esperar. Están ilusionados y nosotros tenemos que responder. No es una presión añadida. He visto otros pabellones llenos, pero la presión que ponen aquí es un extra para nosotros”. Destacó que “el equipo está en una dinámica positiva y en línea ascendente. Hemos demostrado que queremos cosas mayores. No estamos confiados, tenemos confianza en nosotros”.