Viadero: “Debemos ir a por el rival y ganar por dos goles”

“Tenemos que ir a por el rival y ganar el partido por dos goles. Si queremos ascender, no hay más que eso, porque no quedan más balas y ya se han acabado las palabras. Toca ir allí a dar nuestra mejor versión y veo al equipo muy capaz de pasar la eliminatoria”. Así de contundente se mostró ayer el técnico del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, sobre cómo debe afrontar su equipo la vuelta de la eliminatoria de play off ante el Yeclano, después de perder por 0-1 la ida en el Camp d’Esports, que quedó suspendida en el añadido por el lanzamiento de objetos al campo.

El cántabro también se refirió a dichos hechos y los calificó como “injustificables”. “Hay algo que va más allá del deporte y es que tenemos que mostrar respeto hacia los demás y son hechos que no deben ocurrir nunca”, añadió el técnico, que además apuntó que “la suspensión nos perjudicó, porque haciendo un mal partido, en aquellos minutos veíamos que podíamos encontrar el gol”.En cuanto al aspecto deportivo del partido de ida, reconoció que “fue el peor partido en casa de toda la temporada. No estuvimos bien, el rival fue superior a nosotros y hubo momentos en los que vimos que se nos iba la eliminatoria”. El técnico dijo que “puede que nos faltara un poco de todo y que pudieran un poco los nervios o la presión, pero el equipo ha hecho autocrítica, ha visto en qué debe mejorar y estoy seguro que lo vamos a hacer”.En cuanto al rival, el Yeclano, reconoció que “en gran parte nuestro mal partido se explica porque el rival hizo un gran trabajo y nos lo puso muy difícil”. En esa línea, asumió que se volverá a vivir un partido con muchos parones en el juego: “Teníamos claro lo que iba a pasar y tenemos clarísimo lo que pasará el domingo. Los equipos tienen que sacar partido de sus cartas y eso es una virtud suya. Quien debe permitir eso o no es el árbitro y yo no entro a valorar su trabajo”, añadió.Por esa razón, dijo que será necesario “adaptarse al partido en todos los aspectos, porque el fútbol va más allá del talento que podamos tener”. “Ellos nos lo pusieron difícil aquí y ahora se trata de que nosotros les hagamos un partido complicado y que nuestra calidad pueda decidir”, concluyó el cántabro, que reconoció que “algunos jugadores serán duda hasta última hora, pero solo jugarán los que estén al cien por cien”.

Presentada la demanda para acabar el partido

El Lleida Esportiu presentó ayer ante el juzgado de Majadahonda la demanda civil para que se disputen los minutos restantes del Lleida-Yeclano del pasado domingo, después de que el Comité Nacional de Segunda Instancia de la Federación desestimara “íntegramente” el recurso del Lleida y diera la razón al Juez de Competición en su decisión de dar por finalizado el partido. Además, el club también tiene previsto presentar hoy el recurso ante la sanción de 6.000 euros de multa y la disputa de los dos próximos partidos a puerta cerrada.