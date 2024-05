Acarician la Final Four

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida puso ayer pie y medio en la Final Four, que por el momento no tiene sede pero que podría ser en el Barris Nord, después de ganar ayer el segundo partido frente al Alicante por 88-68 y situar el 2-0 en la eliminatoria. Ahora los leridanos tendrán dos bolas de partido para sentenciar su pase a la fase final, la primera este viernes, después de un segundo duelo mucho más intenso que el primero y en el que los leridanos tuvieron que sufrir. Después de ir por delante casi siempre, el Lleida sentenció en el último asalto con un parcial de 15-0, con Kur Kuath como protagonista principal, y eso que hasta entonces prácticamente no le habían dejado jugar por culpa de las faltas.

Gerard Encuentra ya había avisado en la víspera que el segundo partido nada tendría que ver con el primero y así fue ya desde el inicio, con un Alicante muchísimo más intenso y creando problemas al ataque local. Aun así, los leridanos fueron siempre por delante en el marcador, salvo el 9-12 que los levantinos alcanzaron a los 4 minutos de juego con Gudmundsson y Davison comandando la ofensiva. Pero el poderío de Krutwig en la zona y los triples de Hasbrouck, Lobo y Vega obligaron al técnico Antonio Pérez a parar el partido con 22-16 para los locales.El Alicante logró frenar la dinámica, pero solo la aplazó, ya que en el arranque del segundo asalto el ICG Força Lleida, con un Jaume Lobo desatado en el triple y con Villar dominando el poste bajo ante Harris, situó la renta en diez puntos (30-20). El partido entró en una fase de poca fluidez y con excesivo protagonismo de los árbitros, que no dejaron contentos a nadie. Faltas, antideportivas y técnicas para unos y otros hicieron que el juego se trabara mucho. Encuentra tuvo que reservar a sus dos ‘centers’, Kuath y Krutwig, ambos con tres faltas, y jugar con un equipo más bajo los últimos cinco minutos. Aun así, los de Burdeos no solo sobrevivieron, sino que lograron ampliar su ventaja hasta una máxima de 15 puntos (42-27) a 3 minutos para llegarse al descanso.El Alicante, mucho más entonado que en el primer duelo, reaccionó con un parcial de 0-5 y Encuentra paró el partido para reajustar los sistemas. Sin juego interior, los leridanos lo apostaron todo a las acciones de un Lobo desatado, que con seis puntos finales logró mantener la renta en los 14 puntos con los que se llegó al intermedio (49-35).En el tercer periodo se mantuvo el mismo guión, con un Força Lleida al que le costaba mucho anotar, fruto de la gran defensa rival, y un Alicante que intentaba reengancharse al partido de la mano de Davison y algún destello de Gudmundsson y Barro. La cuarta falta de Kuath no ayudó a desencallar el juego ofensivo y el Alicante logró bajar de los diez puntos (51-42). Dos tiros libres de Villar y un triple de Matulionis volvieron a elevar la renta hasta los 15, pero un parcial de 0-6 obligó a Encuentra a parar el partido, que entró en el último asalto con ocho puntos arriba para los leridanos (62-54).El inicio iba a ser crucial. Los alicantinos lograron situarse a seis (62-56), pero la aparición de Kuath, inédito prácticamente hasta entonces con sus 4 faltas, acabó con la resistencia visitante. El sudanés impuso su ley en ataque y el Alicante sufrió una desconexión absoluta. Dos puntos suyos y un triple de Matulionis obligaron a Antonio Pérez a pedir tiempo muerto (68-56), pero ya no hubo solución. Un palmeo del lituano, un triple desde ocho metros de Varela y la segunda canasta de Kuath, todo ello en apenas dos minutos, acabaron con la resistencia del Alicante. El parcial aún se hizo más grande con otra canasta del sudanés para firmar un 15-0 demoledor, que elevó la renta hasta los 21 puntos (77-56), la máxima hasta ese momento.El cuadro alicantino lo intentó, incluso pidió otro tiempo muerto Antonio Pérez buscando un revulsivo que no apareció porque el ICG Força Lleida cerró la victoria con otra exhibición ofensiva, llegando a ganar por 23 puntos (83-60) en un Barris Nord otra vez ejerciendo de sexto jugador. La afición, entregada, despidió a los jugadores a gritos de “Volem ACB!!!”, el cántico de moda desde hace semanas y un sueño del que cada vez se está un poco más cerca. El equipo de Gerard Encuentra tendrá el viernes el primero de los dos match ball para finiquitar la serie y esperar rival en su segunda Final Four en tres años.

El dominio en la zona y el acierto desde los 6,75 volvieron a ser decisivos junto con la gran defensa

Gerard Encuentra se mostró muy satisfecho con el equipo en un partido que calificó de “durísimo y muy igualado”, y ante un rival “peleón que nunca se rinde y que ha reaccionado cuando hemos perdido balones o no hemos estado acertados”. El equipo supo reponerse en el último cuarto del arreón en el tercero de los visitantes. “En el tercer cuarto han subido el nivel defensivo y se nos han acercado, pero no nos hemos ido mentalmente, hemos aguantado el golpe y en el último cuarto hemos podido sentenciar”, comentó.

Encuentra se vio obligado a jugar sin Kuath ni Krutwig durante muchos minutos por las faltas y con Vega como recurso. Sobre ello explicó: “en algún momento lo hemos preparado, pero no estaba previsto para hoy, pero por las faltas hemos tenido que hacerlo y hemos aguantado muy bien. Ante las dificultades los chicos son muy fuertes”, destacó. Sobre el hecho de estar a tres partidos del ascenso, el técnico fue rotundo: “no pensamos más allá que en el partido de Alicante. Ellos meterán mucha presión y tenemos que estar centrados tan solo en eso”, dijo. Antonio Pérez, entrenador del HLA Alicante, se quejó en rueda de prensa del arbitraje, en lo que Encuentra no estaba de acuerdo. “Los dos equipos hemos jugado al límite durante muchos minutos y no comparto en absoluto su opinión, creo que ha perdido un poco los nervios con las protestas”, apuntó el técnico leridano, que cree que las palabras de su homónimo alicantino tienen un claro objetivo, calentar el partido del próximo viernes. “La gente anima su equipo, tras estas declaraciones, la cosa estará más caliente, en ese camino van estas declaraciones, pero si defendemos nuestro baloncesto podemos ser capaces de ganar en Alicante”, sentenció.