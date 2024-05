Ayudas por valor de 85.694 €

La Diputación ha abonado un total de 85.694,71 euros correspondientes al ejercicio de 2022 a diferentes entidades deportivas que pidieron un anticipo. En concreto, son 15 clubes y dos deportistas individuales y representan el 100% de los anticipos solicitados y tramitados. La mayor cantidad abonada es al Club Futbol Joventut Mollerussa, con un total de 17.975,72 euros. Cabe recordar que hace unas semanas Jordi Cortés, entrenador del equipo de la capital del Pla d’Urgell que ha conseguido mantener la categoría en su estreno en Tercera RFEF, reveló que la plantilla llevaba meses sin cobrar y lo achacó a que “las instituciones no están cumpliendo y no pagan las subvenciones al día para que puedan cobrar los jugadores. La directiva está empeñada en hacerlo bien y así lo hacen, pero las instituciones no nos ayudan al no cumplir sus pactos”.

La crítica de Cortés iba dirigida a la Diputación, cuyo pleno hay que recordar que aprobó el 21 de marzo incorporar a su presupuesto 22 millones de euros procedentes de su remanente de tesorería para desencallar pagos pendientes del periodo comprendido entre 2019 y 2023. Esto se ha debido, según fuentes de la corporación, a cambios de personal en algunos departamentos, entre otros motivos. Además, según estas mismas fuentes, en julio está previsto abonar un 80% de las ayudas de 2023 y entre un 60 y un 70% del año actual.Tras el CFJ Mollerussa, el club que ha recibido una mayor cantidad es el Club Natació Tàrrega, con 9.034,54 euros. El resto son: Club d’Escacs Mollerussa (7.125 euros), CF Coll de Nargó (2.723,59), Club Esportiu CEP de Vallfogona (2.250), Balàfia Vòlei (7.500), CE Speed Republik (1.087,50), CE L’Estel de Balaguer (3.778,50), CEAspid (971,73), Fundació Privada Aspros (3.750), UE Tàrrega (4.425), Balàfia Vòlei (3.183,75), Consell Esportiu del Segrià (6.448,32), Consell Esportiu Pallars Jussà (7.485,19), Consell Esportiu Pla d’Urgell (5.243,58), la esquiadora de montaña Aina Garreta (1.689,37) y la tenista Astrid Rogés (1.022,92).