Pereira: “El éxito social del Lleida Esportiu ha sido lo mejor de la temporada”

El día después de la decepción sufrida en Yecla por haber concluido la temporada sin el deseado ascenso, el presidente del Lleida Luis Pereira quiso expresar sus sentimientos en declaraciones a este diario. “Esta temporada nos deja una sensación mitigada. En lo social hay que decir que ha sido un éxito total, pero en lo deportivo ha quedado una sensación de insatisfacción, aunque hayamos logrado una mejor clasificación que el curso anterior porque no alcanzamos el objetivo último que era el ascenso”, reconoció Pereira.

El empresario gallego quiso, no obstante, mandar un mensaje de optimismo a la afición. “Estas dos cosas unidas, el éxito social y no haber conseguido el objetivo final, nos hacen ser más exigentes de cara al futuro y con confianza plena para buscar la mejora”.

El balance más profundo se hará en los próximos días y, en este sentido, Pereira señaló que “debemos analizar todos y cada uno de los aspectos que frustraron nuestra progresión como club. Pero es pronto todavía para llegar a conclusiones definitivas”.

Hizo una comparación con la temporada pasada para dar importancia a la mejora experimentada, pese a que no fuera suficiente para ascender. “La temporada anterior, al finalizar de manera positiva con la permanencia, nos dejó una necesidad de dar una continuidad al proyecto. Esta, por el contrario, nos hace pensar más en lo que nos faltó para lograr el objetivo”.

Además, pidió “un tiempo para abordar la próxima campaña con todas las garantías de poder lograr nuestro deseo”.Por último, Luis Pereira avanzó que “este viernes daremos una rueda de prensa para los medios en la cual hablaremos de aspectos esencialmente deportivos y la semana que viene nos reuniremos con los abonados que quieran asistir, en un lugar todavía no determinado, para abordar todos los temas que crean convenientes que aclaremos”. Mientras tanto, la plantilla entrenará lo que resta de semana antes de las vacaciones y el sábado habrá comida del club.

“He recibido hasta 7 ofertas por Quadri y no he querido venderlo”

Luis Pereira aseguró que el centrocampista nigeriano Quadri Liameed, con contrato en vigor y uno de los jugadores más aclamados por la afición, seguirá la próxima temporada a no ser que otro club abone el montante de la cláusula, que no quiso revelar. “A Quadri no lo voy a traspasar. Es un jugador muy importante para el equipo. He recibido hasta 7 ofertas por él y no he querido venderlo”, señaló. Además de Quadri, tienen contrato en vigor Cortijo y Musa, y se le ha ofrecido la renovación al lesionado de gravedad Neyder Lozano. Ayer en las redes, algunos usuarios se preocuparon por la posibilidad de que no renueve Chuli, que lanzó un mensaje: “Familia! Mi futuro no lo sé ni yo, tranquilidad. Ya habrá tiempo de hablar de lo que viene”, junto a un corazón azul.