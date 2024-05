¡Campeonas de nuevo!

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça se proclamó ayer campeón de Europa por tercera vez en su historia tras ganar al Lyon en San Mamés por 2-0, gracias a los goles de las Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que pusieron fin al maleficio azulgrana ante el equipo galo –al que nunca había vencido–. Así, el Barça suma su segunda Champions seguida y un histórico póquer esta temporada, ganando por primera vez todos los títulos (Liga, Copa, Supercopa y Champions).

En la quinta final en las últimas seis ediciones, en su tercera final contra el Lyon, por fin el Barça pudo acabar con su bestia negra y celebrar, en un San Mamés teñido de azulgrana –con cerca de 40.000 culés–, un más que posible cambio de era en el fútbol europeo. Para nada se pareció esta final a las de 2019 y 2022, cuando el Lyon ganó por 4-1 y 3-1 al Barça. Esta vez, las azulgranas tuvieron el dominio y más ocasiones para acabar con el equipo más laureado de Europa (con ocho títulos) y que no perdía una final europea desde 2011, con un gran juego de equipo culminado por sus dos mayores figuras. Aitana abrió el marcador en el 63, y Alexia entró en el añadido y a los pocos instantes sentenció.El Barça consiguió dejar su portería a cero en los primeros minutos, a diferencia de las dos finales anteriores contra el Lyon, en una primera parte reñida pero con dominio azulgrana. Sin embargo, el Lyon pudo adelantarse en un córner que, tras una salida de Cata Coll, acabó con el balón en el larguero tras rebotar en Bronze. Pero fue el Barça quien tuvo más ocasiones. Primero, con un tiro de Paralluelo en el 6 que paró Endler y, ya cerca de irse al vestuario, con una internada de Graham Hansen por la derecha. La noruega caracoleó y disparó con la zurda cruzado. Poco después, Mariona remató, con Endler batida, pero Gilles desvió con el pecho.Pese a que el Lyon tuvo en las botas de su capitana Wendie Renard la primera ocasión de la segunda parte, con un disparo por encima del larguero, fue el Barça quien volvió a tener el balón pero sin ocasiones claras hasta que en el minuto 63, Aitana aprovechó un pase medido de Mariona, se adentró en el área por el sector izquierdo y remató a puerta para adelantar a las azulgranas después de que su disparo fuera ligeramente desviado por Gilles (1-0).El conjunto azulgrana desperdició un contragolpe mal definido entre Paralluelo y Hansen y el Lyon contrarrestó con su ocasión más clara, un disparo de Diani que se fue rozando el larguero. El equipo francés se volcó al ataque en unos minutos finales enloquecidos en los que tanto Cata Coll, por una torcedura de tobillo, y Ona Batlle, por un golpe en la cara, fueron atendidas en la misma jugada.El Barça parecía encaminado a resistir hasta el final, pero el destino le tenía guardada una buena noticia, ya que en el añadido las recién entradas Claudia Pina y Alexia Putellas fabricaron el segundo gol, con un pase atrás de Pina para que Alexia la enviara al fondo de la red y provocara el éxtasis en Bilbao (2-0), sede de la tercera Champions azulgrana.

El técnico del Barça, Jonatan Giráldez, consideró que “hemos visto una gran final y hemos merecido ganar porque hemos sido mejores” y se mostró “satisfecho porque hemos hecho una temporada perfecta”. “La nota es 10 porque hemos ganado los cuatro títulos siendo siempre mejores que nuestros rivales”, destacó el gallego tras conseguir su último título como técnico azulgrana antes de irse a entrenar a los Estados Unidos.

“Me quedo con la conciencia tranquila, he dado mi 100 por ciento. Y lo que hemos hecho seguramente quedará para la historia”, apuntó, feliz, también por superar al Lyon, “el único equipo al que no había ganado”. En declaraciones a TV3, también recordó, un tanto molesto, que “hubo muchas críticas desde que comuniqué que me iría, comentarios como que el rendimiento del equipo bajaría o que trabajaba para dos clubes”.Por su parte, Aitana Bonmatí destacó que “es increíble lo que estamos viviendo”. “Soy una privilegiada por vivir esto con el club de mi vida. Ver este desplazamiento también histórico, es lo que más orgullosa me hace sentir. No lo cambio por nada. Gracias culés, os quiero”, añadió la actual Balón de Oro.Además, la entrenadora del Olympique Lyon, Sonia Bompastor, admitió que el Barça jugó “un partido fabuloso” y “mereció ganar”.

Afición leridana en Bilbao y pantalla en el Aplec del Caragol

Entre los casi 40.000 aficionados azulgranas desplazados a Bilbao, también hubo representación leridana, ya que miembros de las peñas Som Un Sentiment y la Penya Barcelonista de Soses acudieron a San Mamés para ver el partido. Además, en la Penya Caraculers del Aplec del Caragol, impulsada por Som un Sentiment, se instaló una pantalla para poder seguir la final. Por otra parte, la pantalla gigante que se instaló en la plaza Catalunya de Barcelona reunió a unas 1.000 personas.