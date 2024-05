El Vila-sana golpea primero

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars sumó ayer el primer punto en la eliminatoria de semifinales por el título de la OK Liga Femenina después de superar (3-1) al Palau de Plegamans, remontando el tanto inicial del campeón de la fase regular. Gracias a una segunda mitad muy seria en defensa, las leridanas consiguieron levantar el 0-1 de Fonteglòria y adjudicarse el primer partido de la serie.

El Palau fue el dominador del primer acto, aunque tardaron en llegar las primeras oportunidades, todas desbaratadas por Sandra Coelho, que fue quien estuvo ayer bajo los palos. Sin embargo, poco pudo hacer ante la calidad de Fontdeglòria, que en el minuto 14 picó la bola saliendo desde detrás de la portería leridana, marcando el 0-1. Luchi Agudo respondió con una buena ocasión, pero el tanto del empate llegó después de una jugada individual en la que se metió por el centro del ataque, picando también la bola ante la portera Laura Vicente (1-1) en una muestra de calidad. El Vila-sana pudo adelantarse antes del descanso, pero Victòria Porta no pudo aprovechar una falta directa posterior a la azul a Casaramona por una entrada sobre Gime Gómez. Luchi Agudo tuvo una nueva ocasión y Victòria Porta estuvo cerca de marcar el segundo, topándose esta vez con el larguero a solo 13 segundos del descanso.Puigdueta pudo adelantar al Palau nada más comenzar la segunda mitad, pero fue el Vila-sana quien golpeó con el 2-1. Gime Gómez aprovechó un rechace de la portera visitante tras un lanzamiento de Dai Silva para sellar la remontada. Silva fue la encargada de marcar el tercero poco después, recogiendo un servicio magistral de Luchi Agudo desde el lateral. El conjunto del Pla pasó a ser el dominado del juego, poniendo el ritmo y obligando al Palau a arriesgar. Sin embargo, las visitantes no daban la sensación de peligro de otras ocasiones y las jugadoras hacían la guerra por su cuenta. Pero tuvieron la ocasión de recortar diferencias en una jugada que terminó con la bola al palo. Restaban poco más de dos minutos y el técnico visitante no se atrevió a cambiar a la portera por una jugadora de pista. Cuando quedaban 1:44 para el final, Florenza fue sancionada con una azul y Barcons se encargó de lanzar la falta directa. Tampoco hubo suerte y la bola se estrelló en Vicente. Barcons todavía tuvo una nueva ocasión, pero la eliminatoria se citó para el próximo sábado 1 de junio (13.00), cuando se disputará el segundo duelo de la serie.

El técnico del Vila-sana Cooperativa d’Ivars, Lluís Rodero, se mostró muy satisfecho tras sumar el primer punto de la eliminatoria frente al Palau de Plegamans, campeón de la fase regular. “Era el rival más complicado con el que podíamos cruzarnos en las eliminatorias. Sabíamos que teníamos que salir concentradas desde el principio y nos ha costado un poco. Después dimos un paso adelante y estamos muy satisfechos del resultado”, añadió. Sobre sumar el primer punto, el entrenador leridano dijo que “lo importante era ganar en casa, sumar el primer punto y estar más tranquilas en el segundo. Pero, evidentemente, no podemos jugar el segundo pensando en el tercero. Hay que ir a por todas y sacarlo adelante, pasando a la final”, aseguró Rodero. Sobre la clave del segundo duelo, el técnico dijo ante las cámaras de Lleida Televisió que “la clave será ser muy fuertes en defensa, ser valientes y subir las marcas para que no puedan sacar las transiciones de forma fácil. Hay que llevar el duelo a nuestro terreno, que es lo que hemos hecho esta vez en la segunda mitad”, dijo. “Nos ha pasado de todo, pero el equipo es consciente de cómo está y creemos que lo merece. Intentaremos lograrlo desde ya, empezando a trabajar y centrándonos en el partido del sábado”, añadió sobre el estado de forma en el que llega el Vila-sana. En caso de que el Palau ganara el segundo encuentro de la serie, el partido de desempate se disputará el martes 4 de junio.