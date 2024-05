Márquez firma otra gran remontada para ser segundo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Aleix Espargaró (Aprilia) completó ayer un sábado perfecto al lograr la pole y la victoria en el esprint del Gran Premio de Catalunya, en el que la que Marc Márquez (Ducati) consiguió otra gran remontada desde la decimocuarta posición de salida para llevarse el segundo puesto tras superar en la última vuelta a Pedro Acosta (GasGas), que completó el podio en la tercera plaza.

Jorge Martín (Ducati), cuarto, afianzó su liderato al frente de Mundial ante la caída del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) en la última vuelta cuando rodaba líder, lo que le regaló el triunfo a un Espargaró que el jueves anunció su retirada al final de la temporada y que está firmando un fin de semana de ensueño. Por su parte, Àlex Márquez se vio penaliazdo por una mala salida desde la decimotercera plaza y acabó el esprint decimocuarto.Con un tiempo de récord (1:38.190), Espargaró se garantizó la ‘pole’ en la mañana, en una Q2 que Marc Márquez no llegó a alcanzar, lo que le relegó a partir decimocuarto. El de Granollers perdió el liderato en la arrancada en favor de Bagnaia y fue perdiendo plazas. Sin embargo, se vio beneficiado por las caídas de hasta tres pilotos cuando lideraban: Raúl Fernández (Aprilia), Brad Binder (KTM) y ‘Pecco’ Bagnaia, este último en la última vuelta para que Espargaró sumara su primera victoria del curso.Por su parte, Marc Márquez volvió a hacer una buena salida y cruzó la meta octavo en la primera vuelta. Como ya hizo en Le Mans, fue progresando poco a poco y, con las caídas al frente, se encontró inmerso en la lucha por el podio con Pedro Acosta por delante y Jorge Martín persiguiéndole, aunque el madrileño fue perdiendo ritmo por detrás.Así, Márquez y Acosta se encontraron mano a mano en la lucha por la tercera plaza y el cerverino rebasó al murciano en la última vuelta para hacerse con la tercera plaza que acabó siendo la segunda por la caída de Bagnaia.Además, Márquez se coloca segundo en la general, a 37 puntos del líder Jorge Martín, superando al propio Bagnaia.

“Me sentí cómodo, pero no esperaba poder remontar”

Tras su segundo puesto en el esprint, Marc Márquez declaró que “me he sentido más cómodo sobre la moto después de hacer unos ajustes importantes por la mañana, pero no me esperaba esta remontada”. “Sabía que venía de tener un gran ritmo en Francia y hoy me he encontrado en la posición correcta para sacar el máximo de la oportunidad que hemos tenido”. De cara a la carrera de hoy se mostró preocupado porque “las temperaturas serán incluso mayores que las del esprint y la Ducati sufre un poco más en estas condiciones, pero lo vamos a intentar”.